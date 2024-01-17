Як розповів співак, відбувалося все просто у гримерці. За його словами, окрім Звєрєва, у бійку втрутився навіть його директор і охорона.
Вас також може зацікавити Ти ворог України, – Фагот різко висловився про Лободу й решту артистів, що співають російською
Фагот пригадав, як побився зі Звєрєвим
Як виявилося, це сталося на вечірці Наталії Могилевської на Новий рік. Лідер гурту ТНМК зізнався, що побився з росіянином через те, що той зневажливо висловлювався про його колегу і близького друга Фоззі.
"Була вечірка в Могилевської, ми нормально розслабилися, Новий рік все ж таки. А тут виходить Звєрєв на сцену... А я пригадую, що він до того в якомусь шоу, де взяли наш кліп, у своїй манері щось до Фоззі причепився, що він має якийсь там поганий вигляд. Після того, як він закінчив виступ, я спокійно пройшов охорону та заходжу до гримерки. Він нахилився, аби пудру змивати, а я взяв його за шию та тримав. Він смикався, а я йому розповідав, що потрібно поводитися нормально. Потім я побився вже з його директором", – розповів співак.
Водночас артист пригадав, що зрештою Сергій Звєрєв попросив вибачення.
"Найсмішніше було після того, як ми вже побилися з директором. Звєрєв затиснувся в куток, ввійшли охоронці нас розборонили, всіх вивели з гримерки, лишили мене та Звєрєва. Я знову підійшов до нього, він зрозумів, що пахне смаженим, та попросив вибачення", – додав артист.
Інтерв'ю з Фаготом з ТНМК: дивіться відео онлайн
Хто такий Сергій Звєрєв
- Це відомий російський перукар, візажист, стиліст і співак. У шоубізнесі він отримав прізвисько "Король гламуру".
- Звєрєв мав честь бути особистим стилістом для Алли Пугачової, Тіни Канделакі та Андрія Малахова.
- Протягом 1980-х років Сергій служив у Збройних Силах СРСР у Польщі, де обіймав посади заступника командира взводу та секретаря комсомольської організації. Навіть отримав там звання старшого сержанта.
- Крім того, він був членом КПРС.
- Зараз шоумен проживає в Москві, де висловлює свою підтримку режиму Путіна та виступає за війну в Україні.