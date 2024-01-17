Як розповів співак, відбувалося все просто у гримерці. За його словами, окрім Звєрєва, у бійку втрутився навіть його директор і охорона.

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Фагот пригадав, як побився зі Звєрєвим

Як виявилося, це сталося на вечірці Наталії Могилевської на Новий рік. Лідер гурту ТНМК зізнався, що побився з росіянином через те, що той зневажливо висловлювався про його колегу і близького друга Фоззі.

"Була вечірка в Могилевської, ми нормально розслабилися, Новий рік все ж таки. А тут виходить Звєрєв на сцену... А я пригадую, що він до того в якомусь шоу, де взяли наш кліп, у своїй манері щось до Фоззі причепився, що він має якийсь там поганий вигляд. Після того, як він закінчив виступ, я спокійно пройшов охорону та заходжу до гримерки. Він нахилився, аби пудру змивати, а я взяв його за шию та тримав. Він смикався, а я йому розповідав, що потрібно поводитися нормально. Потім я побився вже з його директором", – розповів співак.

Водночас артист пригадав, що зрештою Сергій Звєрєв попросив вибачення.

"Найсмішніше було після того, як ми вже побилися з директором. Звєрєв затиснувся в куток, ввійшли охоронці нас розборонили, всіх вивели з гримерки, лишили мене та Звєрєва. Я знову підійшов до нього, він зрозумів, що пахне смаженим, та попросив вибачення", – додав артист.

Інтерв'ю з Фаготом з ТНМК: дивіться відео онлайн

Хто такий Сергій Звєрєв