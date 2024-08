Після 44 років на сцені: гурт Aerosmith завершив гастрольну діяльність і пояснив причину

Рок-гурт Aerosmith оголосив про припинення гастрольної діяльності. Колектив зізнався, що це було надскладне для нього рішення.

Учасники гурту вже подякували прихильникам за багаторічну підтримку. Aerosmith пообіцяв повернути гроші за придбані слухачами квитки на концерти, які мали б відбутися.

У своїх соцмережах колектив зазначив, що більше не виступатиме на великій сцені через проблеми зі здоров'ям 76-річного соліста. Стівен Тайлер отримав травму голосових зв'язок й активно займався лікуванням, однак чоловік не зможе повністю відновитися.

Голос Стівена – це унікальний інструмент. Протягом місяців він невтомно намагався повернути свій голос у стан, у якому він був до травми. Ми бачили, як він бореться, попри те, що поруч з ним найкращі лікарі. На жаль, зрозуміло, що повне одужання після травми голосу неможливе. Ми прийняли важке, але необхідне рішення – як гурт братів – піти з гастрольної сцени,

– звернулися до прихильників учасники гурту.

Колектив зізнався, що для нього було честю стати частиною життя великої кількості людей. Aerosmith подякував усім, хто був з ними від початку, оскільки шанувальники стали причиною того, що гурт увійшов в історію рок-н-ролу.

Зазначимо, колектив був створений у 1970 році в Бостоні. За понад 40 років кар'єри учасники випустили 14 музичних альбомів, загальний тираж яких перевищив 150 мільйонів копій. Найвідомішими піснями Aerosmith вважаються – Dream On, Crazy, Angel, I Don't Want To Miss A Thing та інші.