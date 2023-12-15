Дружина телеведучого вперше пояснила, чому подружжя вирішило змовчати у відповідь на хвилю критики. За словами Христини, таке рішення вони ухвалили через "напругу в суспільстві".

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Христина Решетник про хейт через весілля та реакцію чоловіка

Дружина Григорія Решетника пригадала фразу чоловіка на весіллі: "Гуляє вся Україна". Вона назвала її "вирваною з контексту".

Ми взяли не те, що паузу, якийсь час ми не вважали за потрібне вийти й одразу говорити, тому що відбувалося серйозне напруження в суспільстві, і я абсолютно щиро розумію людей, які подивилися відео, де Гриша сказав фразу, вирвану з контексту…

– пояснила Христина.

На думку зіркової дружини, що б не сказав Григорій у той момент, йому однаково не повірили б: "Я розумію, що зараз така ситуація в країні, що болить за все. Щодня з'являються новини, які нас глибоко ранять. Тому ми й взяли паузу".

Христина заявила, що все це було дуже складно переживати з емоційного боку, бо хейт "валився шалено". Дружина ведучого зізналась, що вже з Григорієм звикла до критики в мережі, тому для них це не була новинка. Однак вона хвилювалась за рідних людей.

"Я дуже переживала за свою маму, і за Гришину маму. Тому що вони цей потік ненависті читали і дуже сильно проносили через себе. Я також переживала за дітей, тому що я не знала, як це може на них позначитися, тому що вони вже дорослі, вони все чують, розуміють і бачать", – зауважила Христина.

Інтерв'ю з Христиною Решетник: дивіться відео онлайн

Скандальне весілля у Львові

7 – 8 жовтня в п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що у Львові, відбулось гучне весілля експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці Держбюро розслідувань Роксолани Москви. Тоді в мережу потрапили відео зі святкування: з зірками, багатоярусним тортом та коштовними декораціями. Весілля проводив Григорій Решетник, наречених та гостей розважали Олександр Пономарьов, Оля Полякова, "Дзвони сонця" і Дзідзьо.