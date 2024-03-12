Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосив про розлучення з дружиною
12 березня 2024, 10:45Читать новость на русском
Джерело:Григорій Бакланов
Український актор Григорій Бакланов, який став відомий завдяки участі в серіалі "Спіймати Кайдаша", повідомив про розрив з актрисою Анастасією Цимбалару. Пара була разом понад 10 років.
У мережі вже давно ходили чутки про їхнє розлучення. Знаменитості це спершу спростовували, проте зараз все ж вирішили зізнатися шанувальникам.
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Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов розлучилися
Актори опублікували спільний допис в інстаграмі, де офіційно повідомили про розрив.
Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії,
– зазначили екскохані.
Якою була історія кохання Анастасії та Григорія
- Обидвоє акторів випускники Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
- В одному зі своїх інтерв'ю Цимбалару розповіла, що протягом першого місяця у виші навіть не знала, що Бакланов навчається з нею.
- Після того, як вони все ж познайомилися, йшов складний період "притирання" одне до одного, де було багато розбіжностей і навіть сварок.
- Втім, з часом хлопець з дівчиною заприятелювали, а через чотири роки почали зустрічатися. У 2021 році Григорій та Анастасія одружилися. Втім, у 2024 році їхня історія кохання все ж добігла кінця.