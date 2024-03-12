Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосив про розлучення з дружиною

12 березня 2024, 10:45
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Григорій Бакланов

Український актор Григорій Бакланов, який став відомий завдяки участі в серіалі "Спіймати Кайдаша", повідомив про розрив з актрисою Анастасією Цимбалару. Пара була разом понад 10 років.

У мережі вже давно ходили чутки про їхнє розлучення. Знаменитості це спершу спростовували, проте зараз все ж вирішили зізнатися шанувальникам. 

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Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов розлучилися

Актори опублікували спільний допис в інстаграмі, де офіційно повідомили про розрив. 

Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії, 
– зазначили екскохані. 

Якою була історія кохання Анастасії та Григорія 

  • Обидвоє акторів випускники Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. 
  • В одному зі своїх інтерв'ю Цимбалару розповіла, що протягом першого місяця у виші навіть не знала, що Бакланов навчається з нею. 
  • Після того, як вони все ж познайомилися, йшов складний період "притирання" одне до одного, де було багато розбіжностей і навіть сварок.
  • Втім, з часом хлопець з дівчиною заприятелювали, а через чотири роки почали зустрічатися. У 2021 році Григорій та Анастасія одружилися. Втім, у 2024 році їхня історія кохання все ж добігла кінця. 

Автор: Софія Хомишин