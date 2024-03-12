Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосив про розлучення з дружиною

Український актор Григорій Бакланов, який став відомий завдяки участі в серіалі "Спіймати Кайдаша", повідомив про розрив з актрисою Анастасією Цимбалару. Пара була разом понад 10 років.

У мережі вже давно ходили чутки про їхнє розлучення. Знаменитості це спершу спростовували, проте зараз все ж вирішили зізнатися шанувальникам.

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Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов розлучилися

Актори опублікували спільний допис в інстаграмі, де офіційно повідомили про розрив.

Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії,

– зазначили екскохані.

Якою була історія кохання Анастасії та Григорія