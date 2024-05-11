Кронпринцеса Швеції привітала єврофанів з початком гранд-фіналу: чарівне відео

Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024 вже в ефірі. З початком шоу єврофанів вже встигла привітати кронпринцеса Швеції Вікторія, адже саме ця країна є господинею цьогорічного пісенного конкурсу.

Вона записала зворушливе відео. Спадкоємиця шведського престолу побажала всім учасникам успіхів.

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Як кронпринцеса Швеції привітала єврофанів

Маю велику честь привітати вас усіх у Швеції. Сподіваюся, вам сподобається шоу і я бажаю усім конкурсантам успіхів,

– підкреслила Вікторія.

Кому прогнозують перемогу на Євробаченні-2024

Наразі фаворитом єврофанів є представник Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Його шанси на перемогу зросли аж до 45 %. Водночас на другу позицію у рейтингу піднялася учасниця з Ізраїлю Еден Голан, випередивши Nemo зі Швейцарії.

Замикають п'ятірку претендентів Slimane з Франції на четвертому місці з піснею Mon Amour та Bambie Thug з Ірландії на п'ятому місці з треком Doomsday Blue.

Тим часом український дует alyona alyona та Jerry Heil опустився на шосту позицію.