Первісток Ірини Білик пішов шляхами зіркових батьків: де зараз і чим займається Гліб Оверчук
Син популярної української виконавиці та манекенника Андрія Оверчука подався у творчість, як зіркові батьки. Хлопець не проживає з матір'ю, а будує власне життя.
Юнак народився 18 червня 1999 року. Білик народила сина від свого другого кохання, з яким пробула в стосунках лиш 4 роки. Детальніше про життя Гліба – далі в матеріалі Show 24.
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Що відомо про життя хлопця
З юності Гліб говорив про те, що не хоче бути сином Ірини Білики, а хоче, щоб його знали, як окрему особистість, Гліба Оверчука. Він збирав гроші на музичний гурт, адже його вабив цей напрямок діяльності у стилі рок.
Окрім роботи з музикою, хлопець також пішов і по стопах батька та зайнявся моделінгом. Він відростив довге волосся та вибрав доволі незвичайний стиль.
Юнак спочатку заробляв на фрілансі, а згодом працював із болгарським письменником. Також захоплюється малюванням, вивчає область IT і звукорежисури.
Гліб розповідав, що йому подобається стиль 70-х, 80-х. Інколи люди не розуміють такого образу та дивно можуть дивитись на вулиці, але юнак на це не зважає. Зіркова матуся також висловлювалась з цього приводу, зазначаючи, що не розуміє такого стилю, бо це як "хіпі з 60-х".
Гліб Оверчук у дитинстві з батьком / Фото видання JetSetter
Юнак має власний гурт, де грає і на барабанах, і на гітарі. Час від часу команда дає невеликі концерти та навіть гастролює.
Особисте життя
Тривалий час Гліб зустрічався з Алісою. Пара познайомилась ще у школі, але тривалий час вони просто товаришували. В інтерв'ю виданню JS він розповів, що вперше поцілував дівчину на концерті Валентина Стрикало під пісню "Все решено, мама я гей".
Хлопець поділився, що зробив Алісі пропозицію зламаним "горлечком" від пляшки з-під пива. А згодом дівчина зробила пропозицію у відповідь відкривачкою для пива. Батьки підштовхували пару до весілля, однак молоді люди мали свої плани. Вони ділились, що хотіли б відсвяткувати в Криму, адже Аліса – кримчанка. Однак через окупацію бажання залишилось мрією.
Минулого року Гліб поділився в інстаграмі романтичними світлинами з іншою дівчиною, на ім'я Карла. Сьогодні особиста сторінка музиканта приватна, тому не можна подивитись на актуальний стан справ хлопця.
Де зараз перебуває Гліб Оверчук
Відомо, що юнак підтримує стосунки, як з матір'ю, так і з батьком. Він також у хороших взаєминах із молодшим братом Табрізом. Молодший син Білик народився від її екскоханого, фотографа Аслана Ахмадова. Пара вдалась до послуг сурогатного материнства.
Сам Гліб ділився, що дуже хоче, щоб брат виріс добрим. Він показував Табрізу мультфільми, розповідав смішні історії.
Торік в інстаграмі хлопець зазначав свою геолокацію в Іспанії. Ймовірно, він досі проживає там.
Хлопець активно висвітлює тему війни у своєму блозі. Публікує збори, ходить на мітинги на знак підтримки України.