Так, у мережі шириться ролик, де музикант одягнений у російську військову форму. У відео він звернувся до своїх шанувальників і зазначив, що "війна – це дуже погано".

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Роман Кравчук воює на боці росіян

Під роликом, який опублікували в соцмережах, зазначили, що бас-гітарист гурту "Тиф" виїхав кудись з Луганська ще до 2014-го року, та займав проукраїнську позицію. Але у 2022-му з'явилося відео де він воює на боці окупантів.

Хочу передати привіт своїм фанатам. Війна – це дуже погано, і ну її до біса. Краще б цього всього не було,

– сказав у ролику чоловік.

Водночас у коментарях під відео один з користувачів написав: "Його виловили біля дому й примусили служити. Русня з багатьма луганчанами таке зробила".

Що відомо про "Тиф"