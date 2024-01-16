Так, у мережі шириться ролик, де музикант одягнений у російську військову форму. У відео він звернувся до своїх шанувальників і зазначив, що "війна – це дуже погано".
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Роман Кравчук воює на боці росіян
Під роликом, який опублікували в соцмережах, зазначили, що бас-гітарист гурту "Тиф" виїхав кудись з Луганська ще до 2014-го року, та займав проукраїнську позицію. Але у 2022-му з'явилося відео де він воює на боці окупантів.
Хочу передати привіт своїм фанатам. Війна – це дуже погано, і ну її до біса. Краще б цього всього не було,
– сказав у ролику чоловік.
Водночас у коментарях під відео один з користувачів написав: "Його виловили біля дому й примусили служити. Русня з багатьма луганчанами таке зробила".
Що відомо про "Тиф"
- У 1989 році гурт записав дебютний альбом "Сабантуй", а в 1990 році вони взяли участь у фестивалі "Глюки – Буги" і розпочали гастролі по СНД.
- У 1990 та 1993 роках музиканти брали участь у фестивалях "ТРЕШМАНІЯ" з відомими гуртами, змінюючи склад і записуючи третій альбом "Психопатія".
- 1994 року виходить "Кон*ина Фоміча", викликаючи гастрольний успіх у різних країнах.
- У 1995–1996 роках колектив переживає застій, але вже в 1997, після ювілейного виступу, відновлює свою діяльність. Згодом знову змінюється склад, виходить максісингл "НХБНГ" (1998), а в 1999 році – альбом "10 років у д*пі".
- У 2000 році "Тиф" перемагає на фестивалі "Рок проти безпритульності", а взимку 2001 року – на фестивалі "Рок проти тероризму", представляючи сьомий альбом "По ухрябах".
- Восьмий альбом під назвою "Метаморфози" вийшов у 2005 році, склад колективу далі змінюється.
- У цьому ж році артисти беруть участь у The Global Battle Of The Bands та входять до десятки кращих рок-гуртів Луганської області.
- Так, музиканти продовжили випускати альбоми й гастролювати. Навіть, у 2016 році вони виступили на фестивалі "ВОСТОЧНЫЙ ВАЛ-3".