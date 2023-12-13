Акторка та співачка опублікувала на особистій сторінці нове фото з дітьми та чоловіком. І хоч ця світлина стоїть у фоторамці, на ній все одно можна розгледіти округлий живіт зірки.
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Гіларі Дафф вагітна
Уся родина зібралася у кімнаті – середня донька зачепилась руками за балдахін, старший син сидів на кріслі, а молодша донька сиділа на підлозі й тримала гітару в руках.
Тим часом зірковий батько, музикант групи The Come Clean Меттью Коме підтримував доньку, а Гіларі Дафф торкалась рукою животика у рожевій піжамі з пір'ям.
Гіларі Дафф з сім'єю / Фото з інстаграму Гіларі Дафф
Особисте життя Гіларі Дафф
- Гіларі Дафф, яка, до слова, підтримує Україну, виховує трьох дітей. Сина Луку від першого шлюбу з хокеїстом, доньку Бенкс, а також спільну доньку Мей Джеймс.
- Гіларі Дафф та Меттью Коме познайомилися та закрутили роман у січні 2017 року. Через 3 роки вони одружилися у Лос-Анджелесі.
- Треті пологи Гіларі Дафф провела вдома. Вона народжувала в надувному басейні з водою, а під час пологів її підтримував чоловік та двоє дітей.