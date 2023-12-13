Акторка та співачка опублікувала на особистій сторінці нове фото з дітьми та чоловіком. І хоч ця світлина стоїть у фоторамці, на ній все одно можна розгледіти округлий живіт зірки.

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Гіларі Дафф вагітна

Уся родина зібралася у кімнаті – середня донька зачепилась руками за балдахін, старший син сидів на кріслі, а молодша донька сиділа на підлозі й тримала гітару в руках.

Тим часом зірковий батько, музикант групи The Come Clean Меттью Коме підтримував доньку, а Гіларі Дафф торкалась рукою животика у рожевій піжамі з пір'ям.



Гіларі Дафф з сім'єю / Фото з інстаграму Гіларі Дафф

Особисте життя Гіларі Дафф