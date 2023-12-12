Виконавиця зізналася, що тривалий час тримала це в таємниці, оскільки не знала, як правильно про це розповісти. Втім, зараз вона в передчутті нового етапу.

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Cardi Bi та Offset розлучаються

Співачка у неділю ввечері, 10 грудня, у прямому етері зробила несподівану заяву про те, що її серце вільне. Знаменитість наголосила, що схвильована та водночас їй дуже цікаво.

Я не знаю, чи ви отримували від мене підказки з моїх прямих етерів чи сторіс, коли я включала певну музику. Я вже хвилину самотня, але я боялася... не боялася, а просто не знала, як сказати про це світу. Я хочу розпочати 2024 рік оновленою та відкритою. Я в шаленому передчутті нового життя та нових починань. І так, я схвильована,

– поділилася реперка.

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