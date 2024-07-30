Джастін Бібер поділився зворушливим відео з вагітною Гейлі: милі кадри зіркової пари

Популярна пара Джастін та Гейлі Бібер опублікували чуттєве відео, яке розчулило їхніх шанувальників. Подружжя показало, як провело час разом.

Вони виставили ролик, як сходили разом в ресторан. У відео можна розгледіти помітно округлий живіт дружини співака.

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На кадрах видно, як Джастін ніжно обіймає Гейлі та щось шепоче їй на вухо, торкаючись її вагітного животика. У той час жінка радісно усміхається, також демонструючи свій округлий живіт.

Судячи з відео, закохані насолоджувалися романтичною вечерею у ресторані просто неба, де й зафіксували цей зворушливий момент.

Нагадаємо, що про вагітність Гейлі Бібер стало відомо у травні цього року. Тоді Джастін поділився новиною на своїй сторінці в соціальних мережах, опублікувавши серію фотографій з дружиною. На знімках Гейлі позувала у білій мереживній сукні, яка підкреслювала її вагітний животик.