Софі Гелен розповіла про проблему сексуального насильства в Україні. Крім того, вона висловила своє захоплення нашим героїчним народом.

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Вона згадала про масштаби сексуального насильства внаслідок повномасштабного вторгнення. За її словами, вони величезні, тому ми не можемо ігнорувати жахіття, які сталися за час війни з Росією.

Ми ніколи не повинні забувати тих, хто вижив. Скоріше ми повинні стояти пліч-о-пліч з усіма, хто вижив, щоб забезпечити справедливість і цілісне відновлення, а також переконатися, що цей злочин не є прийнятною частиною конфлікту,

– підкреслила Софі.

Вона додала, що самовідданість та мужність українців вражає її.

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