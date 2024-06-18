Зустрічався зі Світланою Лободою, а зараз перебуває на фронті: що відомо про Геннадія Попенка
Телеведучий, актор, шоумен і військовий – усі ці сфери діяльності поєднались в одній людині. На початку повномасштабного вторгнення чоловік із родиною пережив російську окупацію, а потім узяв до рук зброю, щоб дати гідну відсіч загарбникам.
Геннадій Попенко став обличчям багатьох телепроєктів у ролі ведучого. Окрім телевізійної кар'єри, він прославився і в кінематографічній царині, зігравши у десятках фільмів. Як Геннадій ухвалив рішення стати воїном ЗСУ і де він зараз – далі в матеріалі Show 24.
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Що відомо про біографію Попенка
Чоловік народився 16 червня 1979 року в Полтаві. Батько за професією інженер, а мати завідувала відділенням з переливання крові. Геннадій в юності займався у драмгуртку, а в підлітковому віці пішов на роботу в будівельну фірму.
У 2000-у році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Під час навчання на другому курсі Попенко почав робити перші кроки на телебаченні. Працював ведучим на музичному телеканалі "Біз-TV", а на четвертому курсі був ведучим "Мелорами" на "Інтері".
Згодом кар'єра на телебаченні набрала стрімких обертів, і Геннадій став обличчям багатьох програмах на різних телеканалах. До прикладу: "Нова погода", "Підйом", "ШоуШара", “Легко бути жінкою", "Загублений світ" та багато інших. У 2016 році Попенко навіть був ведучим Радіодиктанту національної єдності.
Варто також пригадати й фільмографію актора, яка налічує чимало головних і епізодичних ролей: "Блондинка в нокауті", "Особова справа", "На лінії життя", "Ментівські війни. Одеса", "Чужі рідні", "Виклик" та інші. Окремо виділимо роль поета-футуриста Михайля Семенка у фільмі "Будинок "Слово".
Попенко зізнавався, що роль була для нього не проста. Адже довелось не тільки відростити довше волосся, а й внутрішньо трансформуватись під тогочасний світ письменництва та образ трошки дивакуватого чоловіка.
Особисте життя
На початку 2000-х років Попенка звела доля зі співачкою-початківицею Світланою Лободою. Пара прозустрічалась півтора року, а Геннадій виступив ініціатором розриву стосунків. Чоловік зазначав, що поряд із Лободою почувався, як "валіза без ручки", та й самій жінці потрібен був хтось інший.
За певний проміжок часу ведучий одружився з Іриною Алєксєєвою. Закохані разом більше, ніж 10 років. За час спільного життя у пари народилось двоє донечок: Святослава та Богдана.
На початку повномасштабного вторгнення чоловік із сім'єю перебував у Іванковому Київської області. На жаль, селище майже одразу опинилось під російською окупацією. Перші дні родина жила в погребах. Загалом, Попенко пробув під окупацією 45 днів. Ті події негативно відобразились на емоційних станах доньок і дружини. Дівчатка досі бояться гучних вибухів.
Згодом одну з доньок відправили до Ірландії. Там соціальна організація займалась із дітками з окупованих територій.
Вступ до лав ЗСУ
Після звільнення з окупації, Геннадій почав активно займатись волонтерством, а у червні 2022 року прийняв присягу і приєднався до Збройних Сил України.
Спочатку чоловік служив у одному з підрозділів, де набував військового досвіду. А через півтора року його перевели до 59-ї окремої механізованої бригади на Запорізький напрямок у "Культурний Десант".
"Культурний Десант" – це хлопці, які служили в різних родах військ. Там і кулеметники, і сапери, і аеророзвідники, але всі вони до того були культурними діячами. Конкретно я служу на Запорізькому напрямку, вздовж лінії зіткнення їздимо, – розповів Геннадій.
Щовечора сім'я намагається зідзвонитись із батьком, щоб поділитись останніми новинами та досягненнями. Дружина Геннадія відкрила волонтерський центр в Іванковому, де плетуть маскувальні сітки для різних підрозділів ЗСУ.