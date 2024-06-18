Зустрічався зі Світланою Лободою, а зараз перебуває на фронті: що відомо про Геннадія Попенка

Телеведучий, актор, шоумен і військовий – усі ці сфери діяльності поєднались в одній людині. На початку повномасштабного вторгнення чоловік із родиною пережив російську окупацію, а потім узяв до рук зброю, щоб дати гідну відсіч загарбникам.

Геннадій Попенко став обличчям багатьох телепроєктів у ролі ведучого. Окрім телевізійної кар'єри, він прославився і в кінематографічній царині, зігравши у десятках фільмів. Як Геннадій ухвалив рішення стати воїном ЗСУ і де він зараз – далі в матеріалі Show 24.

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Що відомо про біографію Попенка

Чоловік народився 16 червня 1979 року в Полтаві. Батько за професією інженер, а мати завідувала відділенням з переливання крові. Геннадій в юності займався у драмгуртку, а в підлітковому віці пішов на роботу в будівельну фірму.

У 2000-у році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Під час навчання на другому курсі Попенко почав робити перші кроки на телебаченні. Працював ведучим на музичному телеканалі "Біз-TV", а на четвертому курсі був ведучим "Мелорами" на "Інтері".

Згодом кар'єра на телебаченні набрала стрімких обертів, і Геннадій став обличчям багатьох програмах на різних телеканалах. До прикладу: "Нова погода", "Підйом", "ШоуШара", “Легко бути жінкою", "Загублений світ" та багато інших. У 2016 році Попенко навіть був ведучим Радіодиктанту національної єдності.

Варто також пригадати й фільмографію актора, яка налічує чимало головних і епізодичних ролей: "Блондинка в нокауті", "Особова справа", "На лінії життя", "Ментівські війни. Одеса", "Чужі рідні", "Виклик" та інші. Окремо виділимо роль поета-футуриста Михайля Семенка у фільмі "Будинок "Слово".

Фільм "Будинок “Слово" – це історична драма, знята українським режисером Тарасом Томенком. Історія розповідає про українських письменників "Розстріляного відродження", яких у 20 столітті зібрали в одному будинку в Харкові, щоб змусити працювати на систему. Спочатку митці слова навіть не підозрювали, що стали заручниками радянської мишоловки.

Попенко зізнавався, що роль була для нього не проста. Адже довелось не тільки відростити довше волосся, а й внутрішньо трансформуватись під тогочасний світ письменництва та образ трошки дивакуватого чоловіка.

Геннадій Попенко у ролі Михайля Семенка / Фото з інстаграму актора

Особисте життя

На початку 2000-х років Попенка звела доля зі співачкою-початківицею Світланою Лободою. Пара прозустрічалась півтора року, а Геннадій виступив ініціатором розриву стосунків. Чоловік зазначав, що поряд із Лободою почувався, як "валіза без ручки", та й самій жінці потрібен був хтось інший.

За певний проміжок часу ведучий одружився з Іриною Алєксєєвою. Закохані разом більше, ніж 10 років. За час спільного життя у пари народилось двоє донечок: Святослава та Богдана.

На початку повномасштабного вторгнення чоловік із сім'єю перебував у Іванковому Київської області. На жаль, селище майже одразу опинилось під російською окупацією. Перші дні родина жила в погребах. Загалом, Попенко пробув під окупацією 45 днів. Ті події негативно відобразились на емоційних станах доньок і дружини. Дівчатка досі бояться гучних вибухів.

Згодом одну з доньок відправили до Ірландії. Там соціальна організація займалась із дітками з окупованих територій.

Вступ до лав ЗСУ

Після звільнення з окупації, Геннадій почав активно займатись волонтерством, а у червні 2022 року прийняв присягу і приєднався до Збройних Сил України.

Спочатку чоловік служив у одному з підрозділів, де набував військового досвіду. А через півтора року його перевели до 59-ї окремої механізованої бригади на Запорізький напрямок у "Культурний Десант".

Геннадій Попенко на службі / Фото з інстаграму захисника

"Культурний Десант" – це хлопці, які служили в різних родах військ. Там і кулеметники, і сапери, і аеророзвідники, але всі вони до того були культурними діячами. Конкретно я служу на Запорізькому напрямку, вздовж лінії зіткнення їздимо, – розповів Геннадій.

Щовечора сім'я намагається зідзвонитись із батьком, щоб поділитись останніми новинами та досягненнями. Дружина Геннадія відкрила волонтерський центр в Іванковому, де плетуть маскувальні сітки для різних підрозділів ЗСУ.