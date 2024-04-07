Шанувальники в захваті: Гайтана презентувала новий альбом після 10-річної перерви

Вперше за 10 років Гайтана випустила новий альбом. Збірка називається "Сонце в тобі".

До неї увійшли як знайомі пісні, так і свіжі композиції виконавиці. Підкреслимо, що ще у 2014 році співачка випустила свій останній альбом, який називається Voodooman.

Не пропустіть Скоро вже буде Пасха 2: Матвій Брус записав нове смішне відео, яке розриває тікток

Що відомо про новий альбом Гайтани

До збірки "Сонце в тобі" потрапили 10 пісень виконавиці, випущених після 2014 року. Зокрема, "На хвилі", "Хто для тебе я", "Квітка" та інші, а також два нових треки під назвами "Нова весна" та "Кохаю".

Гайтана – "Нова весна": дивіться відео онлайн

Гайтана – "Кохаю": дивіться відео онлайн

Шанувальники дуже зраділи поверненню виконавиці.

"Хтось чекає на Ріану, а ми чекали на Гайтану";

"Ура, нарешті! Нам дуже не вистачало вашого голосу і нових пісень";

"Дуже скучили";

"Повернення легенди";

"Всі давно на це чекали".

Що відомо про творчість Гайтани