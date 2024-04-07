Шанувальники в захваті: Гайтана презентувала новий альбом після 10-річної перерви
7 квітня 2024, 15:02Читать новость на русском
Джерело:Гайтана
Вперше за 10 років Гайтана випустила новий альбом. Збірка називається "Сонце в тобі".
До неї увійшли як знайомі пісні, так і свіжі композиції виконавиці. Підкреслимо, що ще у 2014 році співачка випустила свій останній альбом, який називається Voodooman.
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Що відомо про новий альбом Гайтани
До збірки "Сонце в тобі" потрапили 10 пісень виконавиці, випущених після 2014 року. Зокрема, "На хвилі", "Хто для тебе я", "Квітка" та інші, а також два нових треки під назвами "Нова весна" та "Кохаю".
Гайтана – "Нова весна": дивіться відео онлайн
Гайтана – "Кохаю": дивіться відео онлайн
Шанувальники дуже зраділи поверненню виконавиці.
- "Хтось чекає на Ріану, а ми чекали на Гайтану";
- "Ура, нарешті! Нам дуже не вистачало вашого голосу і нових пісень";
- "Дуже скучили";
- "Повернення легенди";
- "Всі давно на це чекали".
Що відомо про творчість Гайтани
- На початку 2000-х співачка здобула популярність завдяки таким хітам, як "Два вікна", "Шалений" і "Танці".
- Вже у 2012 році артистка представляла Україну на Євробаченні в Баку, де зачарувала публіку своїм виконанням пісні Be My Guest.
- Відомо, що під час своєї кар'єри виконавиця співпрацювала зі студією Lavina Music.
- У 2016 році вона презентувала останній кліп на пісню "Біль мене не лякає" і відтоді не з'являлася на великій сцені. Саме у цьому році Гайтана вийшла заміж за продюсера Олександра Ессамі, а наступного стала мамою доньки Сапфір-Ніколь.
- Через 4 роки артистка повідомила про своє рішення піти з шоубізу, бо вирішила приділяти більше часу сім'ї.
- Водночас у листопаді 2023 року Гайтана розповіла про завершення співпраці з музичним холдингом Lavina Music і вже тоді оголосила, що фанів чекають нові пісні.
- Після завершення контракту права на творчість тепер належать співачці.