Шанувальники в захваті: Гайтана презентувала новий альбом після 10-річної перерви

7 квітня 2024, 15:02
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Гайтана

Вперше за 10 років Гайтана випустила новий альбом. Збірка називається "Сонце в тобі".

До неї увійшли як знайомі пісні, так і свіжі композиції виконавиці. Підкреслимо, що ще у 2014 році співачка випустила свій останній альбом, який називається Voodooman.

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Що відомо про новий альбом Гайтани

До збірки "Сонце в тобі" потрапили 10 пісень виконавиці, випущених після 2014 року. Зокрема, "На хвилі", "Хто для тебе я", "Квітка" та інші, а також два нових треки під назвами "Нова весна" та "Кохаю".

Гайтана – "Нова весна": дивіться відео онлайн 

 

 

Гайтана – "Кохаю": дивіться відео онлайн 

Шанувальники дуже зраділи поверненню виконавиці.

  • "Хтось чекає на Ріану, а ми чекали на Гайтану";
  • "Ура, нарешті! Нам дуже не вистачало вашого голосу і нових пісень";
  • "Дуже скучили";
  • "Повернення легенди";
  • "Всі давно на це чекали".

Що відомо про творчість Гайтани 

  • На початку 2000-х співачка здобула популярність завдяки таким хітам, як "Два вікна", "Шалений" і "Танці".
  • Вже у 2012 році артистка представляла Україну на Євробаченні в Баку, де зачарувала публіку своїм виконанням пісні Be My Guest.
  • Відомо, що під час своєї кар'єри виконавиця співпрацювала зі студією Lavina Music.
  • У 2016 році вона презентувала останній кліп на пісню "Біль мене не лякає" і відтоді не з'являлася на великій сцені. Саме у цьому році Гайтана вийшла заміж за продюсера Олександра Ессамі, а наступного стала мамою доньки Сапфір-Ніколь.
  • Через 4 роки артистка повідомила про своє рішення піти з шоубізу, бо вирішила приділяти більше часу сім'ї.
  • Водночас у листопаді 2023 року Гайтана розповіла про завершення співпраці з музичним холдингом Lavina Music і вже тоді оголосила, що фанів чекають нові пісні.  
  • Після завершення контракту права на творчість тепер належать співачці.

Автор: Софія Хомишин