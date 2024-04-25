Суд Нью-Йорка скасував звинувачення Гарві Вайнштейна у справі про зґвалтування

Голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн у 2020 році отримав вирок за два епізоди сексуального насильства. Апеляційний суд Нью-Йорка скасував його та призначив новий розгляд.

У четвер, 25 квітня, відбувся судовий процес в Апеляційному суді Нью-Йорка. Сьогодні було скасовано вирок Гарві Вайнштейну у справі про зґвалтування. Через нього він отримав 23 роки ув'язнення.

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Апеляційний суд скасував вирок Вайнштейну

На думку суду, вирок 4-річної давності через два епізоди сексуального насильства є неправомірним. Все тому, що свідчення за обвинуваченнями давали жінки, які начебто не стосувалися справи. Суддя, який ухвалив тоді рішення, "завдав шкоди" голлівудському продюсеру.

Ми приходимо до висновку, що суд першої інстанції помилково визнав свідчення про не обвинувачені передбачувані попередні сексуальні дії проти осіб, які не є заявниками у скоєнні основних злочинів. Засіб від цих кричущих помилок – це новий розгляд,

– пише у рішенні апеляції.

Щоб виправити "кричущі" помилки у цій справі, суд призначив новий розгляд. Гарві Вайнштейн тим часом залишатиметься у в'язниці, оскільки він відбуває строк розміром у 16 років через інші сексуальні злочини.

На думку журналістів, чергові судові розгляди відкривають болючу частину історії Америки, що стосується сексуальних домагань з боку впливових осіб. Адже обвинувачам продюсера доведеться знову "переживати свої травми".

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