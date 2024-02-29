Модель розповіла, що при зустрічах голлівудський продюсер, якого засудили за домагання, ставився до неї "з повагою". Якось вони побачилися на Сардинії, де Аліна Байкова була з сім'єю.
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Аліна Байкова про спілкування з Вайнштейном
При зустрічі Гарві Вайнштейн пропонував моделі права на проєкт Next Top Model. Аліна тоді відмовила, бо схожим проєктом вже займалась в Україні Алла Костромічова.
Байкова припускає, що її оминули домагання продюсера, оскільки її не цікавила кар'єра актриси в Голлівуді.
Я не знаю, як він поводився з іншими дівчатами, але всі знали, попереджали. Мені ніколи не була цікава акторська кар'єра. Всі знали про його домагання, але ніхто нічого не казав. У нього там повне розбещення було. Він пропав після руху "Me Too", це був хороший рух, який врятував невинних дівчат, але вбив чоловіка у чоловіку,
– заявила модель.
Інтерв'ю з Аліною Байковою: дивіться відео онлайн
Секс-скандал навколо Гарві Вайнштейна
- У 2017 році понад 100 жінок, серед яких знамениті голлівудські акторки, звинуватили Гарві Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Це стало початком руху на захист гідності жінок #MeToo.
- Через 3 роки на той час впливового продюсера визнали винним у випадках сексуального насильства та зґвалтування.
- У 2023 році Гарві Вайнштейна засудили ще до 16 років ув'язнення, тим часом він досі відбуває 23-річний тюремний термін. Ймовірно, решту свого життя 70-річний продюсер проведе у в'язниці.