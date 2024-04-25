Суд Нью-Йорка отменил обвинения Харви Вайнштейна по делу об изнасиловании

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн в 2020 году получил приговор за два эпизода сексуального насилия. Апелляционный суд Нью-Йорка отменил его и назначил новое рассмотрение.

В четверг, 25 апреля, состоялся судебный процесс в Апелляционном суде Нью-Йорка. Сегодня был отменен приговор Харви Вайнштейну по делу об изнасиловании. Из-за него он получил 23 года заключения.

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Апелляционный суд отменил приговор Вайнштейну

По мнению суда, приговор 4-летней давности из-за двух эпизодов сексуального насилия является неправомерным. Все потому, что показания по обвинениям давали женщины, которые якобы не касались дела. Судья, который принял тогда решение, "нанес ущерб" голливудскому продюсеру.

Мы приходим к выводу, что суд первой инстанции ошибочно признал показания о не обвиняемых предполагаемых предварительных сексуальных действиях против лиц, не являющихся заявителями в совершении основных преступлений. Средство от этих вопиющих ошибок – это новое рассмотрение,

– пишет в решении апелляции.

Чтобы исправить "вопиющие" ошибки в этом деле, суд назначил новое рассмотрение. Харви Вайнштейн тем временем будет оставаться в тюрьме, поскольку он отбывает срок размером в 16 лет за другие сексуальные преступления.

По мнению журналистов, очередные судебные разбирательства открывают болезненную часть истории Америки, что касается сексуальных домогательств со стороны влиятельных лиц. Ведь обвинителям продюсера придется снова "переживать свои травмы".

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