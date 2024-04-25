Зірка тіктоку Галицька Діва зізнався, чи намагається копіювати легендарну Вєрку Сердючку

Українського тіктокера Андрія Черепущака, який відомий під псевдонімом Галицька Діва, часто порівнюють з Вєркою Сердючкою. Його називають її донькою, чи внучкою. Тепер і сам блогер висловився щодо цього.

Він зізнався, чи намагається скопіювати культовий образ. Крім того, Андрій поділився, як ставиться до подібних порівнянь.

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Що спільного між Галицькою Дівою та Вєркою Сердючкою

Андрій поділився, що він слідкував за творчістю Данилка, проте вважає, що найближчі 3-5 поколінь ще не з'явиться людина, яка б змогла його перевершити. Він вважає, що Вєрка Сердючка – це феномен. Водночас блогер розуміє, що є деякі аспекти, які об'єднують його з Андрієм Данилком.

Це ностальгічний гумор. Це те, що зрозуміло кожній аудиторії, кожному віку. Це відео, з якого може посміятись як 15-річна дівчина, так і 40-річна, так і жінка в 70 років, як моя бабуся,

– зазначив тіктокер.

Чурепущак додав, що не асоціює себе з Вєркою Сердючкою.

Інтерв'ю з Галицькою Дівою: дивіться відео онлайн

Хто така Галицька Діва

Такий сценічний образ має блогер Андрій Черепущак. Він знімає гумористичні відео та публікує їх у своїх соцмережах.