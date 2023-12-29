У момент, коли країна-агресорка запускала по житлових будинках ракети й шахеди, Безрук весело проводила час у Росії. Вона постила різні картинки, однак, жодного слова не промовила про злочини країни, в якій вона зараз живе.

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Безрук вразила цинізмом у день атаки Росії по Україні

У своєму інстаграмі запроданка поширювала різні історії. Зокрема, в одній з них йшлося про те, що роблять артисти, коли стоять спиною до залу.



Безрук постить жарти / Скриншот з історії запроданки

Згодом Безрук поширила "жарт" про приготування їжі на Новий рік.



Безрук весело в день атаки на Україну / Скриншот з історії запроданки

Також акторка, яка зрадила батьківщину, опублікувала світлини з останньої вистави, в якій вона брала участь.



Безрук запрошує на виставу в день атаки України / Скриншот з історії запроданки

Під час бомбардування українських міст запроданка опублікувала історію, де її колеги грають в "слова". Вони перераховували лікарські препарати на букву останнього названого слова.



Безрук хвалить російських колег / Скриншот з історії запроданки

Останньою в історіях Безрук була дивна цитата з мережі про інтуїцію. Запроданка вважає себе "жопойчуйной".



Безрук постить жарти / Скриншот з історії запроданки

Однак, Галина жодного слова не сказала про черговий злочин країни-агресорки, в якій вона зараз живе та працює. Очевидно, що Безрук ніяк не хвилює бомбардування українських житлових будинків, пологових і торгових центрів Росією та численні жертви від цих кривавих дій.

Що відомо про Галину Безрук

Безрук народилась у Краматорську. Вона навчалася у Київському університеті театру, кіно і телебачення. Дебютувала як акторка у Державному Центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса.

У 2012 році Галина стала фіналісткою співочої програми "Голос країни 2". В Україні Безрук знялася у серіалах "Слуга народу", "Останній москаль" і "Будиночок на щастя".

З 2015 року вона живе в Росії та грає у Московському театрі мюзиклу. Безрук відмовляється коментувати війну, яку Росія розпочала проти України. Одного разу вона поскаржилась на українців, які писали їй, щоб вона одумалась.

У мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася в мене. Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина – якої вони національності. Я обираю родину. Я не обираю батьківщину, я обираю сім'ю. Найближчих мені людей — себе та сім'ю,

– казала вона.