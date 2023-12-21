Український співак YAKTAK у новому треці згадав про домашнє подвір'я. Це саме те місце, де тебе готові приймати та любити будь-яким, як ділиться музикант.

До слова Їздив в окупований Крим: російський співак опинився у топі популярної музики на YouTube

YAKTAK презентував нову пісню

Нова пісня YAKTAK "Попелом" має нагадати слухачам про дім, де тільки затишок і спокій. Водночас пісня висвітлює конфлікт, коли інші намагаються забрати це.

Автор передає свої емоції через дощ і град у кліпі. Також трек нагадує, що шлях додому завжди знаходиться в наших серцях і ми завжди зможемо знайти дорогу до рідного двору.

"Попелом" – це про дім, який є фортецею для кожної людини. Іноді цей дім хочуть забрати інші... Моя пісня про те, що навіть якщо стежка додому буде засипана попелом, кожен з нас все одно її знайде,

– прокоментував нову пісню YAKTAK.

YAKTAK – "Попелом": дивіться відео онлайн

Шанувальники діляться враженнями від нової композиції юного музиканта. Фани передають вітання з різних міст та країн.