Український співак YAKTAK у новому треці згадав про домашнє подвір'я. Це саме те місце, де тебе готові приймати та любити будь-яким, як ділиться музикант.
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YAKTAK презентував нову пісню
Нова пісня YAKTAK "Попелом" має нагадати слухачам про дім, де тільки затишок і спокій. Водночас пісня висвітлює конфлікт, коли інші намагаються забрати це.
Автор передає свої емоції через дощ і град у кліпі. Також трек нагадує, що шлях додому завжди знаходиться в наших серцях і ми завжди зможемо знайти дорогу до рідного двору.
"Попелом" – це про дім, який є фортецею для кожної людини. Іноді цей дім хочуть забрати інші... Моя пісня про те, що навіть якщо стежка додому буде засипана попелом, кожен з нас все одно її знайде,
– прокоментував нову пісню YAKTAK.
YAKTAK – "Попелом": дивіться відео онлайн
Шанувальники діляться враженнями від нової композиції юного музиканта. Фани передають вітання з різних міст та країн.
- "За душу бере. Дякую за те, що ти підіймаєш дух українського народу в важкі часи";
- "Українські артисти найкращі";
- "Щиро дякую за творчість. Це чудесно";
- "Долетіла ваша пісня до Брюсселя! Дякуємо за творчість! Україна понад усе";
- "Супер, вітання з Польщі";
- "Ярославе, дякую! Чути тебе завжди задоволення! Нехай усе вдається".