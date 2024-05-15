Її в Києві заспівав Ентоні Блінкен: текст і переклад культової пісні Rockin' in the Free World
14 травня державний секретар США Ентоні Блінкен завітав до Києва, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Крім того, політик відвідав один зі столичних барів, де продемонстрував свої музичні таланти. Блінкен зіграв на гітарі та заспівав пісню Ніла Янга Rockin' In The Free World.
Show 24 зібрав інформацію про історію створення треку. До того ж текст і переклад Rockin' in the Free World – дивіться далі в матеріалі.
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Що відомо про композицію Rockin' in the Free World
Трек вийшов у далекому 1989 році. Ця пісня зачіпає такі теми, як забруднення навколишнього середовища, тероризм і соціальні проблеми, що робить її видатним соціально-політичним гімном кінця 80-х років.
Існує теорія, що культова композиція виникла, коли музикант Френк Сампедро перед одним з виступів сказав фразу: "Хоч би що там було, нам не варто наближатися до Близького Сходу. Краще просто продовжувати веселитися у нашому вільному світі".
Останні слова надихнули Ніла Янга написати пісню Rockin' in the Free World, що перекладається як "продовжуй розважатися у вільному світі".
Ніл Янг – Rockin' in the Free World: дивіться кліп онлайн
Текст пісні Rockin' in the Free World
There's colors on the street
Red, white, and blue
People shuffling their feet
People sleeping in their shoes
There's a warning sign on the road ahead
There's a lot of people saying we'd be better off dead
Don't feel like Satan, but I am to them
So I try to forget it anyway I can
Keep on rockin' in the free world
Keep on rockin' in the free world
Keep on rockin' in the free world
Keep on rockin' in the free world
I see a woman in the night
With a baby in her hand
There's an old street light
Near a garbage can
Now she put the kid away and she's gone to get a hit
She hates her life and what she's done to it
There's one more kid that’ll never go to school
Never get to fall in love, never get to be cool
Keep on rockin' in the free world
Keep on rockin' in the free world
Keep on rockin' in the free world
Keep on rockin' in the free world
We got a thousand points of light
For the homeless man
We got a kinder, gentler machine gun hand
We've got department stores and toilet paper
Got styrofoam boxes for the ozone layer
Got a man of the people says keep hope alive
Got fuel to burn, got roads to drive
Keep on rockin' in the free world
Keep on rockin' in the free world
Keep on rockin' in the free world
Keep on rockin' in the free world
Переклад Rockin' in the Free World українською
Вулиця підсвічена
Червоний, білий, синій,
Люди човгають ногами,
Люди сплять у черевиках.
На дорозі попереджувальний знак,
За словами багатьох людей, нам краще померти.
Зла в собі не бачу, але я Диявол у їхніх очах.
Намагаюся це всіляко з пам'яті стерти.
Будемо виступати у вільному світі
Будемо виступати у вільному світі
Будемо виступати у вільному світі
Будемо виступати у вільному світі
Я бачу жінку вночі
З дитиною на руках.
Біля сміттєвого бака
Світить старий ліхтар.
Ось вона кинула дитину і пішла за новою дозою,
З огидою до себе, що занапастила своє життя.
Ще одна дитина ніколи не піде до школи,
Не впізнає кохання, не виросте крутим.
Будемо виступати у вільному світі
Будемо виступати у вільному світі
Будемо виступати у вільному світі
Будемо виступати у вільному світі
У нас є тисяча точок світла
Для безпритульного волоцюги.
Наша рука добріша, м'якше тримає кулемет.
У нас є універмаги та туалетний папір,
Упаковка із пінопласту для озонового шару.
Зберігати надію нам велить людина з народу,
Можна палити паливо, можна їздити дорогами.
Будемо виступати у вільному світі
Будемо виступати у вільному світі
Будемо виступати у вільному світі
Будемо виступати у вільному світі