Зірка "Диявол носить Prada" Енн Гетевей втратила дитину під час вагітності

Голлівудська акторка Енн Гетевей, котра здобула популярність завдяки фільму "Диявол носить Prada", зізналася, що її перша вагітність закінчилася втратою дитини. Для неї це був складний період.

Водночас зараз знаменитість наважилася детальніше про нього розповісти. Вона додала, що дві її інші вагітності теж були непростими.

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Коли Енн Гетевей втратила дитину

Акторка зазначила, що перша вагітність у неї відбулася у 2015 році, втім тоді вона втратила немовля через викидень. Їй було дуже складно, але вона продовжувала працювати й навіть виконувала роль жінки-пілота в бродвейській постановці Grounded.

З першого разу в мене не вийшло. Я грала у виставі, і мені доводилося народжувати на сцені щовечора. Це було занадто, це був непростий період, але коли я була на сцені, то прикидалася, що все гаразд,

– поділилася зірка.

Що відомо про особисте життя Енн Гетевей