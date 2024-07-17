Емма Робертс виходить заміж: романтичне фото з нареченим

Зірка серіалу "Американська історія жахів" Емма Робертс заручилась з актором Коді Джоном. Це буде перший шлюб для актриси.

Американська акторка поділилась радісною новиною у своїх соцмережах. Вона опублікувала фото, на якому позує разом зі своїм нареченим.

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Емма Робертс та Коді Джон оголосили про заручини. Акторка похизувалась своєю обручкою на світлині з коханим.

Залишу це тут, перші ніж моя мама всім розповість,

– поділилась Емма Робертс.

Емма Робертс та Коді Джон / Фото з інстаграму акторки

Особисте життя Емми Робертс