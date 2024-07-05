Моя крихітка вагітна, – Ектор Хіменес-Браво здивував звісткою про поповнення в родині

Знаменитий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив, що незабаром у його родині відбудеться поповнення. Він навіть показав відео з УЗД.

Шанувальники припустили, що в кулінара народиться первісток. Водночас це виявилося не зовсім так.

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Ектор Хіменес-Браво готується стати не батьком, а "дідусем". Його улюблениця – собака породи бельгійський гриффон на ім'я Лупіта – очікує на щенят.

Батьком я поки що не став, проте я стану дідусем. У нас буде поповнення. Моя крихітка вагітна,

– зазначив кухар.

Він також показав кадри з УЗД, яке робили песику.

Зауважимо, що сам Ектор, якому 52 роки, поки не був одруженим та не має дітей.