Колишня дружина В'ячеслава Узєлкова розповіла про свій стан у моменти, коли обривалися її вагітності. Найбільше їй допомагало проговорювати емоції та думки з близькими людьми.

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Як Марина Боржемська пережила три викидні

Боржемська зізналася, що була середньою дитиною в сім'ї, а тому більше думала про інших, аніж про себе. Таке часто бувало і після викиднів.

Це настільки складно, що ти думаєш, чому саме з тобою це відбувається. Мені було дуже болюче сказати це батькам чи обговорити з колишнім чоловіком. Я переживала більше за них, аніж за себе. Я намагалася себе зайняти чимось, щоб не думати про це,

– зізналась фітнес-тренерка.

Марина Боржемська додала, що іноді дозволяла собі емоції та плакала на плечі у батька або чоловіка В'ячеслава. Також вона проговорювала те, що болить.

"Я говорила, що я ображаюся на інших жінок, у яких все добре. Я говорила вголос чесно і відверто. Не хотіла тримати це всередині себе, мала це сказати. І я шукала шляхи розв'язання питання – якісних лікарів. І всередині постійно був страх. І я себе карала себе за те, що я винна".

Інтерв'ю з Мариною Боржемською: дивіться відео онлайн

Чому ставалися викидні

Марина Боржемська порадила дівчатам, які також стикалися з втратою дитини, звертатися до фахівців. Спершу вона думала, що причиною є перенавантаження, робота тощо.

Ми з лікарями багато спілкувалися. У нас було неправильне генетичне співвідношення зі Славіком, тому через це постійно так відбувалося,

– зауважила ексдружина боксера.

Також Марина розповіла, що кожен викидень вона переживала по-різному. Та щоразу це був болючий досвід.

"Перший раз, коли ти втрачаєш і так чекаєш на дитину, це було дуже болісно. Другий раз я вже знала, що робити: більше говорити, пропрацьовувати. Моя друга вагітність була на великому терміні й третя так само. Я вже відчувала дитину, знала стать. Але я розуміла, що дитина нежива. Я відчувала. І це було дуже складно", – зізналась Марина Боржемська.

Зауважимо, четверта вагітність фітнес-тренерки теж не пройшла без ускладнень, але дитину вдалося зберегти. У шлюбі з В'ячеславом Узєлковим у Марини Боржемської народилося двоє дітей – Роберт та Олівія.