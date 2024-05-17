Любов зцілює, – колишня дружина Остапчука натякнула на новий роман
Джерело:Христина Горняк
Блогерка Христина Горняк заінтригувала новими романтичними фото у мережі. Фани підозрюють, що вона закрутила нові стосунки.
Колишня дружина Володимира Остапчука опублікувала нове фото на особистій сторінці. Вона збентежила прихильників цим кадром, адже постала на ньому з чоловіком.
До слова Це було непросто, – Горняк показалася біля будинку, який купила у шлюбі з Остапчуком
Христина Горняк натякнула на нові стосунки
На нових світлинах блогерка позувала у чорному бра та яскраво-малиновому подовженому жакеті. Христина підкреслила талію широким ременем та доповнила свій образ перлинним намистом та сережками.
На кадрах також засвітилась чоловіча рука, що обіймала Горняк за талію.
Любов зцілює! Я вірила, вірю і буду вірити в це!
– написала блогерка.
Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк
У коментарях фани обговорюють стильну та романтичну фотосесію Христини Горняк. Деякі фани припускають, що таким чином вона натякає на нові стосунки.
- "Гарно! Ви як подарунок для того, хто тримає";
- "Радію за вас. Кохання вам шаленого і розуміння";
- "Дуже гарно. Все прикрито і трошки відкрито. Зараз всі будуть досліджувати чоловічу руку";
- "Просто душа радіє за вас";
- "Вітаю вас. Бажаю шаленого кохання. Будьте щасливі".
Інші ж коментатори припускають, що чоловік на фото – лише модель.
- "Видно, що просто рука чоловіка всього-на-всього – модель. З коханою людиною фото були б інші, а так просто інтрига".
Що відомо про особисте життя Христини Горняк
- У квітні 2023 Христина Горняк вперше після розлучення з Остапчуком натякнула на нові стосунки. Тоді вона розповіла про залицяльника та зізналась, що її почуття є взаємними. Згодом нотаріусиня зауважила, що починає закохуватися. Її партнер проявляв до неї підтримку та довіру.
- Вже у серпні Христина підтвердила, що перебуває у стосунках. Та ім'я й обличчя свого бойфренда вона вирішила приховати від аудиторії. Перед цим нотаріус натякала, що пара вже живе разом.
- Однак після 8 місяців стосунків пара розійшлась. У них були заплутані відносини, яких вже не відновити. Після розставання з бойфрендом Горняк казала, що самотня.