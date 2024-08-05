Можливо б і пішла, – ексдружина Остапчука зізналась, чи готова стати героїнею шоу "Холостячка"

Христина Горняк нещодавно повернулась в Україну на постійне місце проживання. Блогерка уже навіть встигла відповісти на питання щодо особистого життя та можливої участі в найромантичнішому шоу країни.

Бізнесвумен зізналась, що хоче побудувати стосунки саме з українцем, тому це було однією з причин, чому вона вирішила повернутись на Батьківщину. Ба більше, її підписники навіть заохочують до участі в шоу "Холостячка".

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Горняк відверто відповіла, що не виключає своєї участі в названому проєкту, але зараз вважає таке рішення точно не на часі. Однак не готовність до великого медійного простору не позбавила блогерку можливості ходити на побачення та шукати кохання свого життя.

Знаєте, можливо б і пішла, але зараз не на часі. Гадаю, що зараз наші класні хлопці-герої на фронті, а після подивимося. "Холостяк" ще так, але "Холостячка" ще, думаю, згодом. На побачення ходжу,

– зазначає Христина.

Нагадаємо, що у 2020 році блогерка вийшла заміж за шоумена Володимира Остапчука. Їхній шлюб протривав всього лиш два роки. Нещодавно Христина навіть організувала благодійний ярмарок, де подякувала своїм колишнім за досвід і "все, що було в житті".