Зіркова пара Джо Джонас і Стормі Брі розійшлася, – ЗМІ

Минулого року увесь шоубіз гудів через звістку про розлучення зірки "Гри престолів" Софі Тернер та співака Джо Джонаса. Тепер музикант знову залишився самотнім.

Річ у тім, що він зустрічався з моделлю Стормі Брі. Однак пара закінчила стосунки після 5 місяців разом.

Цікаво 18-річна донька Ольги Фреймут закінчила школу в США: фото з випускного Злати

Як повідомляє джерело, близьке до оточення виконавця, причиною розставання стала зайнятість Джо роботою над сольним альбомом.

У Джонаса був дуже напружений графік між дітьми та кар'єрою, тому його романтичне життя поки що відходить на другий план. Якщо прийде потрібна людина, він точно знайде для неї час у своєму житті,

– поділилася наближена до знаменитості людина.

Наразі артист повністю зосереджений на своїй музичній кар'єрі і, за словами інсайдерів, дуже задоволений тим, як йдуть його справи. Поки співак не поспішає шукати нову пару.

Що відомо про попередні стосунки Джо Джонаса