Зіркова пара Джо Джонас і Стормі Брі розійшлася, – ЗМІ
Джерело:Page six
Минулого року увесь шоубіз гудів через звістку про розлучення зірки "Гри престолів" Софі Тернер та співака Джо Джонаса. Тепер музикант знову залишився самотнім.
Річ у тім, що він зустрічався з моделлю Стормі Брі. Однак пара закінчила стосунки після 5 місяців разом.
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Як повідомляє джерело, близьке до оточення виконавця, причиною розставання стала зайнятість Джо роботою над сольним альбомом.
У Джонаса був дуже напружений графік між дітьми та кар'єрою, тому його романтичне життя поки що відходить на другий план. Якщо прийде потрібна людина, він точно знайде для неї час у своєму житті,
– поділилася наближена до знаменитості людина.
Наразі артист повністю зосереджений на своїй музичній кар'єрі і, за словами інсайдерів, дуже задоволений тим, як йдуть його справи. Поки співак не поспішає шукати нову пару.
Що відомо про попередні стосунки Джо Джонаса
- Музикант та акторка Софі Тернер були однією з найпопулярніших пар у шоубізнесі.
- Їхні стосунки розвивалися доволі стрімко – вони познайомилися в соціальних мережах у 2016 році, а вже наступного року заручилися. У 2019-му одружилися. Весілля закохані святкували двічі – спершу у Лас-Вегасі, а потім у Франції.
- У шлюбі пара стала батьками двох доньок. Водночас актриса завжди наполягала на конфіденційності в питаннях, пов'язаних з дітьми.
- Попри здавалося б щасливе сімейне життя, минулої осені Джо та Софі оголосили про розлучення. Серед можливих причин розриву в ЗМІ називали різні життєві цінності та потреби – начебто Тернер любила світське життя та вечірки, в той час як Джонас волів проводити час удома з дітьми. За деякими даними, ініціатором розлучення виступив саме співак.