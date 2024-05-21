Через два роки після розлучення: актор Джейсон Момоа показався з новою коханою
Джерело:Джейсон Момоа
Голлівудський актор Джейсон Момоа у 2022 році повідомив про розлучення з актрисою Лізою Боне. Однак, тепер зірка показав свою нову обраницю.
Нещодавно на одному з публічних заходів актор натякнув, що його серце знову зайняте. Обраниця знаменитості на 13 років молодша за нього.
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Як виглядає нова обраниця Момоа
Зірка серіалу "Гра престолів" та фільму "Аквамен" у своїх соцмережах підтвердив здогадки фанатів щодо нових стосунків. Джейсон опублікував світлини, на яких відпочиває разом з друзями в Японії.
Джейсон Момоа з друзями та дівчиною / Фото з інстаграму актора
Втім, на фото можна помітити знаменитість в обіймах дівчини. Водночас на іншому кадрі пара позує на фоні водойми.
Японія – ти мрія, що здійснилася, ти вразила мене,
– поділився Момоа.
Кохану Джейсона звати Адріа Архона. Їй 32 роки і вона теж акторка. До того ж різниця у віці пари становить 13 років. Втім, наразі невідомо, коли саме закохані почали зустрічатися.
Момоа й Архона / Фото з інстаграму актора
Що відомо про особисте життя Момоа
- Джейсон закохався у 8-річному віці в акторку Лізу Боне. Він тоді побачив її на телеекрані і зрозумів, що "переслідуватиме" цю жінку все своє життя.
- Зірки познайомилися у 2005 році в джаз-клубі, а вже згодом почали зустрічатися.
- У 2007 році у пари народився первісток – донька Лола Іоані, а через рік – син Накоа-Вулф.
- Подружжя у 2017 році офіційно взяло шлюб. Втім, через п'ять років зірки офіційно повідомили, що розлучаються. Вони вирішили розповісти про розрив, оскільки вважають, що це "гідно та чесно".
- Однак, у травні 2024 року стало відомо, що Момоа зустрічається з 32-річною акторкою на ім'я Адріа Архона.