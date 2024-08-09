Помер дитячий письменник Джеремі Стронґ – автор "Ракети на чотирьох лапах"

Англійський письменник Джеремі Стронґ, який писав книги для дітей, пішов з життя. Йому було 74 роки.

Дитячі книжки Джеремі Стронґа видавалися в Україні, починаючи з 2005 року. Він навіть приїздив до нашої країни. Зокрема, він був на форумі видавців у Львові.

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Про смерть Джеремі Стронґа повідомило українське видання. З'ясувалося, що автор дитячих книг пішов з життя ще 4 серпня. 18 листопада він би міг святкувати 75-річчя.

Гумор у його книгах – універсальний, він розсмішить як дітей, так і дорослих читачів, які шукають відпочинок у книзі. Джеремі Стронґ завжди писав проникливо і легко, його герої не стараються бути чемними, лише справжніми і щирими. Вони надихають жити своє життя, втілювати найшаленіші ідеї і не перейматися тим, що про тебе подумають інші,

– зазначили у видавництві.

У Видавництві Старого Лева додали, що Джеремі Стронґу "протягом усього життя вдалося не розгубити дитячу безпосередність і зацікавленість світом, його історії спонукають берегти цей стан, попри вік та обставини".

Зауважимо, за свою літературну кар'єру Джеремі Стронґ створив близько 100 книг для дітей та підлітків. Його твори публікувалися провідними британськими дитячими видавництвами, зокрема Puffin та Scholastic.

Водночас в Україні книги Джеремі Стронґа виходили у Видавництві Старого Лева в серії "Читання для реготання". Серед них – "Ракета на чотирьох лапах", "Гармидер у школі", "Мій братик – телезірка", "Турецькі пригоди з близнятами", "Знайомтесь: Фараон!", "Кімнатні пірати", "Канікули з близнятами", "Кумедна коронація", "Мій тато і зелений алігатор", "Вікінг у моєму ліжку" та інші.