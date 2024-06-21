Джеджула відверто розповів про спілкування з сином від Санти Дімопулос та стосунки з екскоханою
Джерело:OBOZ.UA
Український ведучий Андрій Джеджула має 15-річного сина від ексучасниці гурту "ВІА Гра" Санти Дімопулос. Днями він розповів подробиці спілкування з Даніелем та його мамою.
Шоумен зазначив, що кожного дня зідзвонюється з сином по відеозв'язку, іноді навіть кілька разів на день. Цікаво, що їхні розмови відбуваються трьома мовами: українською, російською та англійською. Також Джеджула розповів про те, де зараз мешкає Даніель та розсекретив, чи спілкується з колишньою Дімопулос.
Вас також може зацікавити Ніколи не служив, – шоумен Андрій Джеджула вперше зізнався, чи оновив вже дані в ТЦК
Джеджула повідомив, що його син наразі мешкає в Дубаї. Через складну ситуацію в Україні вони довгий час не могли зустрітися особисто. Перша зустріч після початку повномасштабного вторгнення відбулася лише через рік, коли Андрій приїхав за кордон у волонтерських справах. Наступного разу вони побачилися вже в Києві в грудні минулого року, де Даніель провів майже місяць.
Ми багато займалися його здоров'ям, зробили операцію з корекції викривленої носової перегородки – він алергік. Зараз усе прекрасно, контролює самопочуття в разі необхідності ліками, які йому підібрали. Планує ще приїхати до мене ось зараз, влітку,
– сказав шоумен.
Він також розповів про фінансову підтримку сина, зазначивши, що Даніель має картку, прив'язану до батьківського рахунку, з якої щомісяця отримує кошти на особисті витрати.
Щодо стосунків з матір'ю хлопця, Сантою Дімопулос, Андрій поділився, що довгий час вони не спілкувалися. Однак з початку цього року відновили контакт, але виключно з питань, що стосуються сина.
Вона сама мені написала з приводу питань, що стосувалися Даніеля. Але не можу сказати, що у нас нині тісне спілкування – розмови виключно про те, що є зоною інтересів сина. Ну так у принципі й має бути, я вважаю,
– підкреслив Андрій.
Що відомо про стосунки Андрія Джеджули та Санти Дімопулос
- Їхній роман спалахнув у 2006 році.
- Пара не афішувала свої стосунки, але через два роки, у 2008 році, у них народився син, якого назвали Даніелем. Ця подія, здавалося б, мала зміцнити їхній союз, але доля розпорядилася інакше.
- Попри народження дитини, стосунки Санти та Андрія виявилися нетривалими. Вже у 2010 році, лише через два роки після появи на світ їхнього сина, пара прийняла рішення розлучитися.