Джеджула відверто розповів про спілкування з сином від Санти Дімопулос та стосунки з екскоханою

Український ведучий Андрій Джеджула має 15-річного сина від ексучасниці гурту "ВІА Гра" Санти Дімопулос. Днями він розповів подробиці спілкування з Даніелем та його мамою.

Шоумен зазначив, що кожного дня зідзвонюється з сином по відеозв'язку, іноді навіть кілька разів на день. Цікаво, що їхні розмови відбуваються трьома мовами: українською, російською та англійською. Також Джеджула розповів про те, де зараз мешкає Даніель та розсекретив, чи спілкується з колишньою Дімопулос.

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Джеджула повідомив, що його син наразі мешкає в Дубаї. Через складну ситуацію в Україні вони довгий час не могли зустрітися особисто. Перша зустріч після початку повномасштабного вторгнення відбулася лише через рік, коли Андрій приїхав за кордон у волонтерських справах. Наступного разу вони побачилися вже в Києві в грудні минулого року, де Даніель провів майже місяць.

Ми багато займалися його здоров'ям, зробили операцію з корекції викривленої носової перегородки – він алергік. Зараз усе прекрасно, контролює самопочуття в разі необхідності ліками, які йому підібрали. Планує ще приїхати до мене ось зараз, влітку,

– сказав шоумен.

Він також розповів про фінансову підтримку сина, зазначивши, що Даніель має картку, прив'язану до батьківського рахунку, з якої щомісяця отримує кошти на особисті витрати.

Щодо стосунків з матір'ю хлопця, Сантою Дімопулос, Андрій поділився, що довгий час вони не спілкувалися. Однак з початку цього року відновили контакт, але виключно з питань, що стосуються сина.

Вона сама мені написала з приводу питань, що стосувалися Даніеля. Але не можу сказати, що у нас нині тісне спілкування – розмови виключно про те, що є зоною інтересів сина. Ну так у принципі й має бути, я вважаю,

– підкреслив Андрій.

Що відомо про стосунки Андрія Джеджули та Санти Дімопулос