За шалений гонорар: Джастін Бібер влаштував неймовірне шоу в Індії на вечірці мільярдерів

Популярний співак Джастін Бібер вперше за довгий час виступив на сцені. Він влаштував неймовірне шоу на передвесільній вечірці сина найбагатшого чоловіка в Індії Мукеша Амбані.

Індійський мільярдер Ананта Амбані одружується з нареченою Радхікою Мерчантс. За тиждень до їхнього весілля відбулась чергова гучна вечірка в Культурному центрі Ніти Мукеш Амбані в Мумбаї.

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На передвесільному заході виступав знаменитий канадський співак Джастін Бібер. Він у casual образі виконував свої хіти Baby, Sorry, Love yourself та багато інших. Фанатки активно підспівували артисту.

Як пишуть у пресі, за неймовірне приватне шоу артист отримав гонорар розміром у 10 мільйонів доларів. У своєму інстаграмі Джастін Бібер показав кадри з виступу.

Нагадаємо, у березні на ще одній передвесільній вечірці індійської пари виступала Ріанна. Артистка, яка вже 8 років не дає концертів, виконала 90-хвилинний сет за понад 6 мільйонів доларів.

Церемонія одруження Ананти Амбані та Радхіки Мерчантс відбудеться з 12 до 14 липня. Це святкування називають "весіллям року".