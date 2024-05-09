Джастін Бібер вперше стане батьком: чарівні кадри з вагітною Гейлі

Знамениті Джастін та Гейлі Бібери чекають на поповнення у їхній сім'ї. Співак показав зворушливі фото з дружиною, яка вперше засвітила вагітний животик.

Зіркова пара оголосила радісну новину у четвер, 9 травня. Джастін Бібер та Гейлі Болдвін-Бібер очікують на першу спільну дитину.

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Джастін і Гейлі Бібери стануть батьками

Канадський артист Джастін Бібер повідомив про це на особистій сторінці, опублікувавши миловидну фотосесію з дружиною. Гейлі Бібер позувала перед камерою у білосніжній мереживній сукні, що підкреслювала її вагітний животик, а також у хустині. Співак постав у ролі її фотографа.



Джастін та Гейлі Бібери / Фото з інстаграму Джастіна Бібера

Сукня Гейлі Бібер нагадувала її весільну сукню. Судячи з фото, разом з Джастіном вони відновили шлюбні обітниці.



Джастін та Гейлі Бібери / Фото з інстаграму Джастіна Бібера

Що відомо про Джастіна й Гейлі Біберів