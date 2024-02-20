Show 24 зібрав спогади українських знаменитостей про Крим. Це слова Джамали, яка вкладає історію Криму в музику, теплі згадки Ахтема Сеїтаблаєва та інші найкращі моменти з життя багатьох наших зірок.

До слова Відомий український співак підтвердив, що мобілізувався: де він служить

Джамала

Виконавиця народилась у родині кримського татарина й вірменки, які наприкінці 80-х повернулися до Криму. Джамала часто згадує рідне місце, де її виховували у власній культурі та традиціях. Батько співав кримськотатарські пісні, сусідка розповідала про період після депортації кримських татар.

Саме тому співачці іноді дивно чути до ставлення українців до Криму, як до курорту з чебуреками та російською попсою. Адже таку історію півострова створила радянщина.



Джамала у Криму / Фото з інстаграму співачки

Джамала пригадувала, що відчувала біль, коли Крим окупували. Тоді вона виходила на майдан, влаштовувала мітинги й концерти. Артистка завжди підкреслює: боротьба за півострів триває досі. Вона наголошує, як важливо спростовувати російські міфи та відновлювати реальну історію Криму.

Звичайно, я розумію, що нам потрібно буде дуже багато працювати над тим, щоб повернути Крим не просто територіально, а й людей, ментально. І це велике питання і до нашого суспільства, і до нашої держави – що вони будуть робити з цим. Може, це прозвучить дуже різко, але, на мій погляд, мені замало Криму. Мені замало Криму зараз в Україні,

– зізнавалась артистка.

Джамала несе історію Криму крізь роки своєю музикою. Це пісня "1944", що підкорила Євробачення, альбом QIRIM, який потрапив до лонглиста Греммі.

Джамала – QIRIM: слухайте онлайн

Маша Єфросиніна

Телеведуча та інтерв'юерка прожила у Керчі 17 років до переїзду в столицю. Вона зізнавалась, що ридала, коли дивилася новини про окупацію. Тоді Маша була на четвертому місяці вагітності. Крим – це місце, де ведуча зустріла свого чоловіка Тимура й де її класна керівниця напророкувала їй телекар'єру.

Життя в Криму було й непростим: у час блекаутів Маша Єфросиніна розповідала, як у 13 років мала встигнути зробити уроки, попрасувати білизну та зварити обід до того, як вимкнуть світло. На той час для Керчі не вистало електроенергії, доводилось замотуватись у кожух, щоб зігрітись. Але це була весела пригода у порівнянні з війною.

Маша Єфросиніна з 2014 року не відвідувала окупований Крим. Вона планує приїхати туди після перемоги. Найперше зірка хоче прийти на могилу батька.



Маша Єфросиніна (справа) з сім'єю / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Злата Огнєвіч

Співачка переїхала до столиці у 18 років, а до того весь час проводила у Криму. Дитинство і юність на півострові запам'яталися їй яскравими емоціями та почуттями. Для артистки її мала батьківщина асоціюється з літом та дитячою безтурботністю. Коли вона вночі з друзями йшла на море і милувалась красою природи.

Мені пощастило рости посеред кримської природи й неймовірних краєвидів. Я наповнювалася красою і натхненням щодня. Саме в Криму почався мій творчий шлях. Там я вчилася співати і танцювати. Крим – невіддільна частина мене самої, – розповідала Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч на тлі краєвидів Криму / Фото з інстаграму співачки

Ксенія Мішина

Акторка народилася у Севастополі й зростала поряд з морем, горами, пляжами, парками та квітучими полями. Саме тоді у неї сформувалась справжня любов до природи. Ксенія Мішина відвідувала Крим до повномасштабної війни, адже там залишилися жити її батьки – востаннє вона була на півострові у січні 2022. І хоч батьки так і не переїхали до доньки, для акторки спілкування з батьками у пріоритеті.

Крим – це моя рідна земля, вона має бути українською. Я хочу нормально їздити до батьків, сісти в поїзд чи літак. Це наша українська земля,

– підкреслювала зірка.



Ксенія Мішина на тлі краєвидів Криму / Фото з інстаграму акторки

Ахтем Сеітаблаєв

Актор переїхав до Криму з Узбекистану у 16 років та вступив в училище. Згодом почав знімати там кіно.

Востаннє він був у Криму у 2014 та згадує, що бачив окупацію на власні очі й мав відчуття безпорадності, страху і злості. Батьківщина для нього пахне лавандою та навіює теплі спогади з відвідин Бахчисараю. Найбільш зворушливі спогади в режисера пов'язані з селом Капсіхор, де народилась його мама.

Іноді виходило приїхати з родиною на три дні на початку травня і в жовтні, коли тепло, а людей мало. І є все, що росте в городі, в саду, тож це було таке епікурейське свято всіх кримських смаколиків. А мій друг мене зустрічав і постійно мені показував нові місця. Ми на його машині підіймалися в неймовірні місця, дивилися на море і ходили вглиб гірських ущелин,

– пригадував Ахтем Сеітаблаєв.



Ахтем Сеїтаблаєв / Фото The Village

Гайтана

Своїми спогадами про Крим поділилась співачка Гайтана. Вона пригадала, як у віці 12 – 13 років відпочивала на морі з музичним ансамблем. Артистка зізнавалась, що в ній немов розквітають квіти, коли вона згадує той час.

Відчуття щастя від спогадів про відпочинок разом із друзями, репетиції, виступи, дискотеки, перше кохання, неймовірне тепле море, відчуття безпеки... Добрі люди у всьому світі, я так хочу, щоб дорослі та діти мали щасливі спогади, щоб сьогодення було безпечним та мирним, а майбутнє – радісним та світлим,

– розповідала Гайтана.



Гайтана / Фото з інстаграму співачки

Катя Осадча

Ведуча також відвідувала Крим у дитинстві. Вперше туди вона поїхала у 14 років, але досі пам'ятає захоплення краєвидами. Опісля Катя Осадча їздила у Крим і на відпочинок, і для знімань. Востаннє вона була на півострові на зйомках фестивалю. Тоді насувалась гроза, що було доволі символічно.

Я вірю, що ще побачу наш український Крим. Не будемо забігати наперед, випереджати події, але візуалізую себе з мікрофоном на сцені концертного залу "Фестивальний",

– писала зірка.



Катя Осадча з батьком у Криму / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Лілія Ребрик

Для телеведучої дитинство асоціюється лише з Кримом, адже туди вона їздила відпочивати кожного літа. Півострів нагадує їй про нескінченні пригоди, море, багато мушель і солоного повітря. У Криму Лілія Ребрик встигла побувати зі старшою донькою. І не сумнівається, що познайомить півострів ще й з Поліною.

У нас жили там родичі і у них був там такий гарний балкон! Я обожнювала виходити на нього перед сном і роздивлятися верхівку Ай-Петрі, про яку мені розповідали стільки легенд. І тільки ти, Криме, знаєш, про що я тоді думала у своїх дівочих мріях! – писала акторка.



Лілія Ребрик з сім'єю у Криму / Фото з інстаграму акторки

Володимир Дантес

У співака в Євпаторії жив брат, а Лівадії – дідусь. Влітку вони завжди їхали до Криму потягом. Найулюбленіший момент у Володимира – коли за вікном з'являвся Сасик (лиман).

Все віддав би, аби знову їхати в плацкарті в Євпаторію з мамою та татом,

– писав музикант.