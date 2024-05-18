Трагедія моєї родини, – Джамала поділилась історією сім'ї у роковини депортації кримських татар

Співачка Джамала опублікувала щемливий допис до 80 роковин депортації кримських татар. Вона розповіла трагічну історію своєї сім'ї.

Щороку 18 травня Україна відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Для української співачки кримськотатарського походження Джамали це особиста історія.

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Джамала про 80-ті роковини депортації кримських татар

Виконавиця розповіла історію її прабабусі, яку з п'ятьма дітьми на руках депортували у товарному вагоні. Вона зізналась, що часто намагається уявити той день, думає, що відчувала прабабуся і про що думала.

Це трагедія моєї родини. Моя прабабуся часто згадувала той жахливий день. Зранку її з п'ятьма маленькими дітьми на руках посадили в товарні вагони та відправили потягом до Середньої Азії. Їхали в жахливих умовах майже два тижні. Найменша донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку навіть не дали поховати. Радянські солдати просто викинули її по дорозі,

– розповіла Джамала.

24 лютого 2022 року Джамала ще більше зрозуміла свою прабабусю, бо була вимушена покидати країну разом з синами. Співачка висловила підтримку всім хто бореться і не втрачає надії. Вона нагадала про українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях та чекають дня, коли їхні землі стануть вільними.

"Ця історія залишила глибокий слід на моєму житті та творчості. Її я буду пам’ятати завжди та розкажу своїм дітям. Коли ми знаємо свою історію – ми знаємо себе", – наголосила Джамала.

Джамала про історію своєї сім'ї: відео

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