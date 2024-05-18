Ежегодно 18 мая Украина отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Для украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы это личная история.
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Джамала о 80-й годовщине депортации крымских татар
Исполнительница рассказала историю ее прабабушки, которую с пятью детьми на руках депортировали в товарном вагоне. Она призналась, что часто пытается представить тот день, думает, что чувствовала прабабушка и о чем думала.
Это трагедия моей семьи. Моя прабабушка часто вспоминала тот ужасный день. Утром ее с пятью маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили поездом в Среднюю Азию. Ехали в ужасных условиях почти две недели. Самая маленькая дочь, к сожалению, умерла в дороге. Девочку даже не дали похоронить. Советские солдаты просто выбросили ее по дороге,
– рассказала Джамала.
24 февраля 2022 года Джамала еще больше поняла свою прабабушку, потому что была вынуждена покидать страну вместе с сыновьями. Певица выразила поддержку всем кто борется и не теряет надежды. Она напомнила об украинцах, которые живут на временно оккупированных территориях и ждут дня, когда их земли станут свободными.
"Эта история оставила глубокий след на моей жизни и творчестве. Ее я буду помнить всегда и расскажу своим детям. Когда мы знаем свою историю – мы знаем себя", – подчеркнула Джамала.
Джамала об истории своей семьи: видео
Что известно о депортации крымских татар
- С 18 по 21 мая 1944 года происходили самые трагические события для крымскотатарского народа по приказу Иосифа Сталина. Войска НКВД вынужденно выселили около 190 тысяч крымских татар с родных земель в Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. По другим источникам, количество депортированных составляет 423 тысячи человек.
- Депортация началась ночью, не давая людям времени на сборы. Крымских татар обвиняли в государственной измене, "массовом уничтожении советских граждан" и "сотрудничестве" с нацистскими оккупантами. Многие получили возможность вернуться на родные земли, уже в 1989 году.