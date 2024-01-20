24 Канал зібрав головні прем'єри цього тижня. Це україномовний альбом від Олі Полякової, зворушлива пісня-присвята Джамали та інші треки.

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Оля Полякова

Артистка у свій день народження презентувала перший україномовний альбом "100% UA". У ньому вона зібрала всі хіти, які переклала на українську: "Королева ночі", "Ей, Секундочку", "Чарівні очі", "Рай на землі", "Номер один", "Танцюю, як в останній раз" та "Шльопки".

Оля Полякова – "100% UA": слухайте онлайн

Макс Бородін

Максим Бородін вразив слухачів новим хітом "Не відпускай", яка дивує своєю емоційністю та глибиною. Трек він написав самостійно, надихнувшись власною історією кохання. Тоді як його кліп підсвітив зміст пісні та переніс слухачів у світ кохання.

Макс Бородін – "Не відпускай": дивіться відео онлайн

Джамала

Співачка створила трек "Мій брате", який присвятила близькому другові. Військовий Сейран Кадиров загинув на війні у січні 2023 року під Бахмутом. Джамала представила кліп, у якому пише листа, а поряд лежить телефон як символ зв'язку і пам'яті.

Джамала – "Мій брате": дивіться відео онлайн

OLENA TOPOLIA та Fabio De Vincente

Співачка презентувала дует з італійським виконавцем, який спеціально для цього завітав до України. Поштовхом для написання стали події пандемії, але сенс пісні також резонує з подіями в Україні, яка зараз протистоїть злу. Олена Тополя створила мелодію та слова приспіву, а мастерингом треку займався лауреат Греммі.

OLENA TOPOLIA та Fabio De Vincente – Via dall'Inferno: дивіться відео онлайн

Blockbaby

Молодий артист презентував трек "Падав сніг", що розкриває тему вічного та істинного кохання. Співак зробив акцент на образі снігу, який символізує холод та випробування у житті людини. Пісня має нагадати слухачам, що у найсуворіших обставинах любов може бути тим теплом, яке розтопить серце і зігріє.

Blockbaby – "Падав сніг": дивіться відео онлайн

VERONIKA

Учасниця "Голосу країни" презентувала кліп на пісню "Нас не було". Нею вона хотіла донести ідею, що попри весь негатив у житті потрібно наділяти життя сенсом та змінювати сміття на мистецтво. На думку Вероніки, це про те, щоб щодня збирати досконалу версію себе.

VERONIKA – "Нас не було": дивіться відео онлайн

ТАВ

Учасник гурту Kalush Orchestra презентував свій третій сольний трек "Мало" та лірик-відео на нього. У ньому він торкнувся теми життєвих цінностей та зауважує, що в гонитві за матеріальними благами люди втрачають духовні орієнтири й істини.

ТАВ – "Мало": дивіться відео онлайн

Saicur

Неординарна артистка презентувала новий трек Name, у якому підняла тему критики. Ця пісня немов медитація має зцілювати від болю всередині після всіх негативних слів, сказаних у твою адресу.

Saicur – Name: слухайте онлайн