Хто став ініціатором та як відреагували батьки: вагітна дружина Остапчука розкрила нові деталі

Дружина Володимира Остапчука продовжує ділитися деталями першої вагітності. Вона розповіла, хто перший заговорив про дітей, та як на новину відреагували їхні батьки.

Катерина Полтавська відповіла на запитання підписників в інстаграмі. Вона розповіла, що не вмовляла Володимира народжувати дитину – це було їхнє спільне рішення. Водночас Остапчук першим запропонував планувати поповнення.

До слова Володимир Остапчук чесно відповів, чи спілкується з дітьми від першого шлюбу

Я б не народжувала від чоловіка, якого треба вмовляти на дитину. Ми на початку року говорили про дітей, проте я думала почати планувати влітку (це я про себе так вирішила, йому не говорила), але він перший мені запропонував почати в березні,

– розповіла дружина шоумена.



Катерина Полтавська про дитину / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина розповіла, що їхні батьки швидко дізналися новину про поповнення, адже вона не змогла б довго це приховувати. Тим паче, що всі знали про плани подружжя.

"Моя мама сказала, що вона так і думала, що швидко вийде. Мама Вови тричі запитала, чи це правда, бо звикла, що ми з приколом. Але всі щасливі. Всі телефонують майже щодня, й запитують, як маля", – поділилась дружина Остапчука.



Катерина Полтавська про дитину / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, Володимир Остапчук стане батьком втретє, але для Катерини це перша дитина. Поповнення в сім'ї станеться взимку – у грудні. Наразі подружжя не називає стать малюка.