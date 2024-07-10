Дружина Козловського відповіла на закиди Фаріон про службу Віталія на фронті: "Потім пи**іть"

Мовознавиця Ірина Фаріон різко висловилася стосовно служби співака Віталія Козловського. Його дружина Юлія Бакуменко відреагувала на слова філологині.

Ірина запевнила, що артист має служити у війську, а не співати для інших. Водночас ця заява стосувалася і Святослава Вакарчука, лідера гурту "Океан Ельзи", який спростував чутки про свою демобілізацію.

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Втім, дружина Козловського не забарилася з відповіддю на слова Фаріон. Юлія припустила, що своєю гучною заявою, де згадала двох відомих співаків, мовознавиця хотіла нагадати про себе. Бакуменко здивувалася таким висловлюванням філологині.

Щоб вам все життя так гарно співалося, як "співав" Віталій Козловський на службі з ваших слів,

– зауважила дружина виконавця.



Юлія Бакуменко відреагувала на слова Фаріон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас Юлія розповіла про будні Віталія на фронті. Жінка згадала про складність роботи військового і запитала в Фаріон, чи мала та можливість пережити подібне.

Ви хоч раз посиділи в бліндажі під обстрілом, думаючи, куди наступний снаряд полетить, понюхали амброзії на Донеччині, потягали боєкомплекти, чекали днями дощу, щоб переміститися по позиціях, поки нема ворожих дронів над головою? Ні? То спитайте у Віталія Козловського, як воно, а потім пи**іть,

– наголосила Бакуменко.



Дружина Козловського про заяву Ірини Фаріон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Віталій Козловський наразі служить у Національному президентському оркестрі при Міністерстві оборони. Співак є рядовим солдатом, який виходить у наряди та займається військовою справою, як і всі його побратими.