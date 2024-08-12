У лікарні: дружина Віктора Розового показала його нові кадри з реабілітації

Учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий, який у ЗСУ, продовжує реабілітацію після осколкового поранення. Комік все частіше виходить на зв’язок з прихильниками й ділиться моментами зі свого життя.

Нещодавно чоловік розповів про свої перші успіхи під час реабілітації. Віктор починає ходити та навіть грати в настільний теніс.

Не пропустіть У військовій формі: Віталій Козловський показав нове фото зі служби й порівняв його з архівним

Водночас його дружина, Ольга Мерзлікіна, цього разу вирішила показати, як Розовий проводить час у лікарні. У своїх соцмережах жінка опублікувала відео, на якому гуморист грається із собакою, на ім'я Руслан. Комік поцілував, обійняв і похвалив тварину за слухняність.

Мережа розчулилася від зворушливих кадрів захисника України з собакою. Користувачі побажали Розовому скорішого одужання та сил. До того ж юзери відзначили, що реабілітація бійця проходить добре і його стан покращується.

"Віті вдячність за захист і скорішого одужання. Олю, вам вдячність за витримку";

"Рада бачити як швидко Вітя відновлюється! Ви молодці, що проходите цей шлях разом! Бажаю швидкого одужання";

"Так тепло і приємно бачити як Розовий йде на одужання";

"Радісно бачити, що вже Віктор має кращий вигляд. Настрій, як завжди, бойовий. Так тримати".

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання Розовий зазнав важкого осколкового поранення на фронті. Військовий переніс складну операцію, після проведення якої протягом двох тижнів перебував під оглядом нейрохірургів і працівників лікарні. Сім'я Віктора повідомила про поранення, коли стан гумориста стабілізувався. Через певний час його дружина Ольга повідомила, що наразі він відновлюється в Україні.