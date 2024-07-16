Як дві краплі води: дружина Павліка показала племінницю, яка служить в ізраїльській армії
Джерело:Катерина Репяхова
Катерина Репяхова, дружина Віктора Павліка, перебувала за кордоном на відпочинку з сином. Вона поїхала до своєї сестри в Ізраїль, щоб побачитися з рідними.
Зокрема, блогерка зустрілася зі своєю племінницею Лізою. У дівчини був день народження, з чим бізнесвумен вже її привітала.
Не пропустіть "Не впізнати": дружина Віктора Павліка показала, яким співак був у молодості
Інфлюєнсерка вручила племінниці подарунок, виготовлений з епоксидної смоли. На ньому Катерина написала щирі привітання зі святом та прикріпила спільні фото з іменинницею. На світлинах дівчата позують і щасливо усміхаються.
Після отримання презенту Ліза сильно здивувалася та зраділа привітанням Репяхової. Іменинниця забере рамку з фотографіями до себе в кімнату, де живе під час служби.
Племінниця Катерини Репяхової / Скриншот з інстаграм-сторіс
Блогерка поділилася, що її племінниця служить в ізраїльській армії. Через це у дівчат була обмежена кількість часу, щоб поговорити. Втім, у них все вийшло та рідні люди залишилися задоволені зустріччю.
Любов моя прийшла з армії. Ми побачилися буквально на 10 хв. Люблю й буду сильно сумувати,
– написала дружина Павліка.
Катерина Репяхова з племінницею / Скриншот з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, Репяхова розповіла, як минув переліт до Ізраїлю для її 3-річного сина. Михайло поводив себе як дорослий, з ним не виникло жодних проблем. Спілкування зі старшими братом та сестрою йдуть хлопчику на користь.