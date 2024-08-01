Син Віктора Павліка сказав перші слова: Катерина Репяхова показала щемливе відео

Дружина Віктора Павліка опублікувала зворушливе відео з сином. Після затримки мовлення хлопчик почав промовляти свої перші слова.

Син Віктора Павліка та Катерини Репяхової мав відкат у розвитку й затримку мовлення. Та його батьки працювали над здоров'ям малюка – і їхня робота вже приносить плоди.

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Катерина Репяхова опублікувала в мережі відео, в якому показала, як Михасик говорить свої перші слова. Ці кадри супроводжували й інші моменти з життя хлопчика: відпочинок, походи до спеціалістів, прогулянки з батьками.

За цим відео так багато стоїть,

– написала блогерка.

Дружина Віктора Павліка показала сина: відео

Нагадаємо, сину Віктора Павліка й Катерини Репяхової поставили діагноз – диспраксія, це неврологічний розлад. Михайлик чув та розумів звернення інших, але не реагував на них. Зіркова сім'я пройшла чималий шлях діагностики та корекції: це заняття у логопеда, іпотерапія, дельфінотерапія та багато іншого.