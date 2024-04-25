"Вона чекає на нас": яку дитину може всиновити дружина Тімура Мірошниченка

Інна Мірошниченко вже стала кандидаткою на усиновлення. Тому зараз вона перебуває у пошуках дитини, яку може взяти у свою сім'ю.

Дружина Тімура Мірошниченка розповіла, що їй часто приходять повідомлення про дітей. Адвокатка сподівається, що завдяки соцмережам пошуки зможуть пришвидшитися.

Важливо Одна маленька вічність, – дружина Тімура Мірошниченка зізналася, чи зможе всиновити другу дитину

Яку дитину можуть всиновити Мірошниченки

Інна Мірошниченко повідомила, що, згідно з сертифікатом, вона може всиновити дівчинку віком 8 – 10 років. Водночас є певні нюанси.

Моя дитина – це дівчинка 8 – 10 років. У мене в висновку є ще нюанси по соціальній історії й особистим характеристикам майбутньої дитини. Тому пошуки ускладнюються. Але я знаю, що вона є. І чекає на нас,

– поділилась зіркова дружина.



Інна Мірошниченко про дитину / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше дружина шоумена казала про те, що порядок появи дітей має відповідати їхньому віку, а тому нова дитина мала б бути молодшою принаймні за Мію. Однак Інна мріяла про те, щоб подарувати сім'ю старшій дівчинці. Адже з кожним роком шанси на її всиновлення падають. Тоді як кандидатів для дітей віком до 2 років є значно більше. Тренери дослухались до її прохання і дозволили порушити правило.

"Нова дитина має бути молодше молодшого в сім'ї в ідеалі. Є таке правило щонайменше в Києві серед тренерів школи усиновлювачів. Але я дуже хотіла старшу дитину. Дитину, яка через вік втрачає свій шанс потрапити в сім'ю", – пояснила Мірошниченко.



Інна Мірошниченко про дитину / Фото з інстаграм-сторіз

Тімур та Інна Мірошниченки всиновлюють другу дитину