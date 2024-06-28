Плюс один українець вдома, – дружина Мірошниченка показала нові фото з названою донькою
Джерело:Інна Мірошниченко
Тімур та Інна Мірошниченки всиновили другу дитину – їхня сім'я поповнилась дівчинкою. Дружина телеведучого трохи більше розповіла про шлях до вдочеріння.
Інна Мірошниченко в інстаграм-сторіз розкрила перші деталі вдочеріння дитини. Також вона поділилась новими знімками.
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Дружина Тімура Мірошниченка опублікувала фото з названою донькою та показала посвідчення особи на повернення в Україну. Схоже, що вона знайшла дитину, яка потребувала батьків, за кордоном. Інні довелося пройти чималий шлях до всиновлення.
Майже тиждень в машині. Тисячі кілометрів. Черги на кордонах. Переїзди між містами. Документи, консульства. І от нарешті плюс один українець вдома!
– розповіла Інна Мірошниченко.
Інна Мірошниченко з донькою / Фото з інстаграм-сторіз
Адвокатка додала, що їх з донечкою чекають ще 7 годин дороги додому. Вона також розповіла, що дівчинці не сподобалося довго чекати на повернення.
"Ми мали піт-стоп в Кракові, бо мене дико нудить в дорозі. І доня від закладу до консульства (там пару годин їхати) 1001 раз запитала "чому так довго?". Тому маринувати дитину переїздами по 10 годин у день ми не стали. Бо якщо дві довго, то 20..." – поділилась Інна.
Інна Мірошниченко з донькою / Фото з інстаграм-сторіз
Тімур та Інна Мірошниченки стали батьками вчетверте
- З самого початку зіркове подружжя планувало всиновити двох дітей. Однак з першого разу вони отримали дозвіл лише на одну дитину. Так у їхній сім'ї сталося поповнення – хлопчик Марсель, якому скоро виповниться 3 роки.
- Процедура другого усиновлення виявилася не простішою, ніж перший раз. Вона тривала близько пів року. Після курсів усиновлювачів Інні Мірошниченко вказали доволі суворі критерії: вона могла всиновити дівчинку віком 8-10 років без соціальної історії.
- Інна Мірошниченко опублікувала загадковий допис про те, що скоро сім'я очікує на поповнення. Тімур пояснив, що всиновлення вже на остаточному етапі. 26 червня стало відомо, що пара всиновила другу дитину.