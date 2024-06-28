Плюс один українець вдома, – дружина Мірошниченка показала нові фото з названою донькою

28 червня 2024, 21:15
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Джерело:

Інна Мірошниченко

Тімур та Інна Мірошниченки всиновили другу дитину – їхня сім'я поповнилась дівчинкою. Дружина телеведучого трохи більше розповіла про шлях до вдочеріння.

Інна Мірошниченко в інстаграм-сторіз розкрила перші деталі вдочеріння дитини. Також вона поділилась новими знімками.

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Дружина Тімура Мірошниченка опублікувала фото з названою донькою та показала посвідчення особи на повернення в Україну. Схоже, що вона знайшла дитину, яка потребувала батьків, за кордоном. Інні довелося пройти чималий шлях до всиновлення.

Майже тиждень в машині. Тисячі кілометрів. Черги на кордонах. Переїзди між містами. Документи, консульства. І от нарешті плюс один українець вдома!
– розповіла Інна Мірошниченко. 


Інна Мірошниченко з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

Адвокатка додала, що їх з донечкою чекають ще 7 годин дороги додому. Вона також розповіла, що дівчинці не сподобалося довго чекати на повернення.

"Ми мали піт-стоп в Кракові, бо мене дико нудить в дорозі. І доня від закладу до консульства (там пару годин їхати) 1001 раз запитала "чому так довго?". Тому маринувати дитину переїздами по 10 годин у день ми не стали. Бо якщо дві довго, то 20..." – поділилась Інна. 


Інна Мірошниченко з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

Тімур та Інна Мірошниченки стали батьками вчетверте

  • З самого початку зіркове подружжя планувало всиновити двох дітей. Однак з першого разу вони отримали дозвіл лише на одну дитину. Так у їхній сім'ї сталося поповнення – хлопчик Марсель, якому скоро виповниться 3 роки. 
  • Процедура другого усиновлення виявилася не простішою, ніж перший раз. Вона тривала близько пів року. Після курсів усиновлювачів Інні Мірошниченко вказали доволі суворі критерії: вона могла всиновити дівчинку віком 8-10 років без соціальної історії.
  • Інна Мірошниченко опублікувала загадковий допис про те, що скоро сім'я очікує на поповнення. Тімур пояснив, що всиновлення вже на остаточному етапі. 26 червня стало відомо, що пара всиновила другу дитину. 

Автор: Марія Касій