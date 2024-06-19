Дружина Олександра Усика показала молодшу доньку: фото зачарували мережу

Дружина українського боксера Олександра Усика поділилась новими фото з молодшою донькою. Катерина зворушила мережу кадрами з 4-місячною Марією.

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей. Молодша донечка Марія з'явилась на світ у січні цього року.

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Катерина Усик опублікувала на своїй сторінці нові фото з молодшою донькою. 28 червня їй виповниться 5 місяців.

Дружина боксера позувала перед камерою у небесно-блакитній атласній сорочці, яку доповнила чорною сумкою від Celine. Вона тримала 4-місячну Марію, одягнену в біле вбрання, на руках.



Катерина Усик з донькою / Фото з інстаграму Катерини Усик

В інстаграм-сторіз дружина Олександра Усика поділилась колажем з милих світлин донечки.



Молодша донька Усиків / Фото з інстаграму Катерини Усик

У коментарях під фото шанувальники та друзі засипали Катерину з донькою приємними словами.

"Красуні! Благослови вас Господь";

"Лапочки";

"Красуні";

"Зацілувала б обох";

"Ну що за бусинка";

"Які солоденькі".

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