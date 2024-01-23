Влада вирішила покінчити з життям у 29-річному віці. Неодноразово говорила про це, але Настя не вірила, що сестра наважиться на такий крок.

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Сестра Анастасії Короткої вчинила самогубство

Коротка зазначила, що Влада не впоралася з деякими з життєвими труднощами. Вони обоє багато пережили, але Настя змогла вийти з цього стану, а сестра обрала інший шлях.

Було самогубство. Їй було 29 років. Вона прожила важке життя. Але це був її вибір. Вона дуже хворіла. Єдине, про що я шкодувала, що не змогла знайти правильних слів, щоб пояснити їй, що цього робити не треба,

– вперше поділилася дружина Бєднякова.

Влада періодично казала про самогубство, але Настя не вірила, що це взагалі можливо. Трагедія сталася, коли Коротка прилетіла зі знімань. Однак про це не знав ніхто, оскільки дівчина не любила, коли її жаліли. Тож вже через кілька днів разом із Бєдняковим вона полетіла у чергове відрядження.

Анастасія Коротка про самогубство сестри: дивіться відео онлайн

У той час також помер батько Андрія Бєднякова. Подружжя переживало подвійну трагедію, однак підтримка та робота допомогли впоратися з цими життєвими труднощами.