Є такі терочки, – дружина зірки фільму "Скажене весілля" розповіла про труднощі у шлюбі
Джерело:Ближче до зірок
Христина, дружина зірки фільму "Скажене весілля" Арама Арзуманяна зізналася про труднощі у шлюбі. Водночас актор вже прокоментував слова коханої.
До того ж дружина актора розповіла, що їхні стосунки дещо змінилися після поповнення в родині. Втім, всі проблеми швидко вирішуються.
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Які труднощі у шлюбі Арзуманяна
Христина поділилася, що до появи дітей уся увага Арама була прикута до неї. Однак, тепер подружжя має різне бачення на проведення вільного часу. Тому, через це у пари інколи виникають "терочки".
Зараз нас багато і увага потрібна всім. А коли він є, то йому теж хочеться тиші та спокою. Він пропонує серіальчик подивитися, а я не хочу. Я хочу книгу почитати у тиші, щоб мені ніхто не заважав. Ну є у нас такі "терочки",
– зізналася дружина Арзуманяна.
У відповідь на слова дружини, Арам запевнив, що менше любити свою жінку не став. Водночас їхнє кохання набуло нової форми.
Я їй про це щодня кажу. А вона мені каже: "Ти тоді просто так палав, а тепер все рівно йде". Можливо, є й доля правди, але мовиться саме про дії. Але це не означає, що я її менше люблю. Люблю ще дужче. Просто вже ж подружжя,
– поділився актор.
Дружина Арзуманяна про труднощі в шлюбі: дивіться відео онлайн
Що відомо про подружжя Арама і Христини
- У 2012 році пара одружилася. Зірки жили у Мелітополі, що в Запорізькій області.
- Втім, протягом трьох років Христина мала викидні, що не давало можливості подружжю народити дитину.
- Однак, у 2016 році дружині актора вдалося подарувати життя доньці Анаіт.
- У 2017 році родина переїхала до Києва.
- Вже через два роки в зіркової пари народився син Тигран.