Гурт "Друга Ріка" випустив кавер на легендарний трек Назарія Яремчука

Популярний український рок-гурт "Друга Ріка" представив власну інтерпретацію пісні "Запроси мене у сни". Цю композицію свого часу виконував легендарний Назарій Яремчук.

Ця робота бенду стала частиною проєкт "Re: Yaremchuk", ініційованого донькою співака Марією Яремчук. Дівчина вже відреагувала на кавер.

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За словами Валерія Харчишина, музиканти давно мріяли виконати пісню авторства Володимира Івасюка, яку співав Назарій Яремчук. Водночас "Друга Ріка" не намагалася відтворити оригінальне звучання, а представила композицію у власному стилі.

Коли Марія зателефонувала і запросила взяти участь у триб'юті на честь її батька Назарія Яремчука, ми вирішили спробувати "убити двох зайців" – здійснити мрію, аби заспівати пісню Володимира Івасюка, водночас ту, яку виконував Назарій Яремчук. Але одразу визначились, що не намагатимемось відтворити звучання оригінального твору. Ми підійшли до композиції так, ніби у нас є умовна гармонія нашої ж пісні з вокальною партією і текстом,

– розповів фронтмен колективу.

Кавер-версія отримала схвальні відгуки від слухачів, які відзначають "фірмовий стиль" гурту та високу якість виконання.

"Почула сьогодні цю пісню вперше і послухала вперше оригінал. Дуже гарно. Справді фірмовий стиль "Другої Ріки"";

"Дуже гарна пісня";

"Неймовірний текст! Неймовірне виконання";

"Дуже гарно звучить. Молодці";

"Супер".

Марія Яремчук теж поділилася, що їй сподобався новий трек.

Коли я слухаю "Запроси мене у сни", у мене виникає відчуття, що цю пісню написав сам гурт. Це говорить про круту синергію та органічність пісні, яка сьогодні вже стала класикою, з артистами, які сьогодні дають їй нові крила,

– поділилася співачка.

"Друга Ріка" навіть поділилися бекстейджем зі створення композиції на студії.

Зауважимо, проєкт "Re: Yaremchuk" передує виходу фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси", присвяченого життю та творчості легенди української попмузики. Стрічка вийде на великі екрани України вже 8 серпня.