Репер Дрейк несподівано став популярним у всіх соцмережах – і справа не в його новому альбомі чи синглі. Все через секс-відео, яке злили в інтернет.

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У мережу злили інтимне відео Дрейка

Днями в мережі з'явилося відверте відео, де чоловік, який дуже нагадував канадського репера, позував на ліжку напівоголеним і торкався себе. Фани одразу ж запідозрили, що це Дрейк.

Невідомо, як ролик опинився в інтернеті, але він розлетівся після того, як його опублікували на платформі Х (раніше відома як твітер). Один з американських стрімерів заявив, що Дрейк відреагував на відео, надіславши йому у відповідь емоджі, що регочуть.

У середу ввечері Дрейк виступив з концертом у Нешвіллі, де вперше публічно прокоментував злив відео.

Я знаю, ви чекаєте, що я висловлюся про це, так що ось – ці чутки правда. Тут мій тато! Цього ви хотіли?

– з іронією сказав Дрейк.

Раніше подібне трапилося з Тейлор Свіфт

Кілька тижнів тому в інтернеті з'явилися відверті фото Тейлор Свіфт. Однак ці кадри несправжні: їх згенерував штучний інтелект.

Колишній твітер (тепер Х) видалив ці світлини та вдався до "відповідних дій" проти акаунтів, які поширював зображення артистки. Однак близько 47 мільйонів користувачів могли переглянути неправдиві знімки.

За даними інсайдерів, Тейлор Свіфт не коментувала ситуацію, але думала про юридичну відповідальність проти сайту, де з'явилися інтимні зображення.