Неймовірно пишаюся, – Камалія розповіла про успіхи доньок, які навчаються у Великій Британії

Днями співачка Камалія відправилася до Лондона, де зараз навчаються її доньки. Арабелла та Мірабелла якраз закінчують навчальний рік, тож їхня зіркова мама поділилася шкільними досягненнями дівчат.

Вона розповіла про нагороди, які отримала Мірабелла. Крім того, виконавиця розповіла й про концерт, в якому брали участь дівчата.

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Так, з'ясувалося, що Мірабеллі здобула відразу дві престижні нагороди у своїй лондонській школі. Дівчинка отримала відзнаку за "Прогрес і Старанність" серед учнів 5 класу, демонструючи відмінні академічні успіхи та перемогла у загальнонаціональному конкурсі цифрових новин "Sky: The Edit". 10-річна донька Камалії посіла друге місце, створивши 90-секундний новинний репортаж. Мірабелла самостійно виступила в ролях продюсера, режисера та монтажера свого репортажу, показавши неабиякі творчі та технічні навички. Варто зазначити, що у цьому змаганні брали участь діти та підлітки віком від 8 до 18 років з усієї Великої Британії.

Я неймовірно пишаюся досягненнями та наполегливістю своїх донечок, Мірабелли та Арабелли. Вони завжди докладають максимум зусиль у всьому, що роблять, і їхні успіхи – найкраща винагорода для мене як мами,

– зазначила знаменитість.

Крім того, Мірабелла та Арабелла, взяли участь у щорічному Belmont Summer Concert, де демонстрували свої музичні та вокальні досягнення перед батьками та вчителями.

Мало того, дівчата долучилися до змагань з легкої атлетики.

Зауважимо, 10-річні Арабелла та Мірабелла зараз мешкають у Лондоні зі своїм батьком Мохаммадом Захуром. Це рішення батьки прийняли через повномасштабну війну, яка триває в Україні. Співачка повідомила, що її доньки повернуться до Києва, щойно ситуація в країні стабілізується.