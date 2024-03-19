Дізналася лише минулого літа, – донька Брюса Вілліса та Демі Мур шокувала своїм діагнозом

30-річна донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула розповіла, що страждає на аутичний розлад. Про свій діагноз вона дізналася влітку 2023 року.

Лише зараз дівчина вперше публічно заявила про це. Таллула зізналася, що аутизм сильно змінив її життя.

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Що відомо про стан здоров'я доньки Брюса Вілліса та Демі Мур

Дівчина опублікувала відео, де вона маленька на руках у батька грається з його вухом, коли той дає інтерв'ю.

Скажи мені, що ти аутист, не кажучи мені, що ти аутист,

– зазначила під роликом Таллула.

Це здивувало шанувальників, бо раніше дівчина про це ніколи не розповідала, тож вони запитали про її розлад у коментарях.

Насправді це я вперше публічно ділюся про свій діагноз. Дізналася лише минулого літа. Це змінило моє життя,

– заявила донька актора.

Хто ще з зірок страждає на аутичний розлад

Відомий актор Ентоні Гопкінс, який прославився завдяки ролі Ганнібала Лектора у фільмах жахів, у віці 70 років дізнався, що в нього синдром Аспергера.

Аутичний розлад також діагностували у сина Сильвестра Сталлоне , Серджіо. Це сталося, коли хлопчику було 3 роки. Зірковий батько старався забезпечити дитині найкращий догляд і лікування, щоб дати йому відчуття нормального життя.

, Серджіо. Це сталося, коли хлопчику було 3 роки. Зірковий батько старався забезпечити дитині найкращий догляд і лікування, щоб дати йому відчуття нормального життя. Крім того, відомо, що син Роберта де Ніро Елліот також страждає від аутизму.

Синдром Аспергера — це форма аутизму, яка характеризується відносною збереженістю мовного розвитку та інтелектуального рівня, а також вузькими зацікавленнями та неспроможністю у встановленні соціальних контактів. Люди з синдромом Аспергера можуть мати труднощі у спілкуванні та взаємодії з іншими, але при цьому зазвичай мають високий рівень здібностей у певних областях, таких як наука або мистецтво.